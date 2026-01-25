Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 25 Gennaio 2026

Gandolfi si ricandida alla guida della Provincia di Bergamo

ELEZIONI. Per il presidente uscente sarà sfida a due con Gafforelli. «Pronto a portare avanti il lavoro di questi anni: ente tornato protagonista»

Fausta Morandi
Fausta Morandi
Pasquale Gandolfi è l’attuale presidente della Provincia
Pasquale Gandolfi è l’attuale presidente della Provincia

Rotti gli indugi, il presidente uscente Pasquale Gandolfi andrà a caccia di riconferma alla presidenza della Provincia. L’annuncio arriva una settimana dopo l’ufficializzazione, dal lato centrodestra, della candidatura del sindaco di Romano di Lombardia Gianfranco Gafforelli, in quota Forza Italia.

I «Democratici e civici per la Bergamasca», il gruppo di centrosinistra in Consiglio provinciale, hanno in agenda per mercoledì 28 gennaio un incontro aperto a tutti gli amministratori del territorio, e in quell’occasione Gandolfi porterà «la disponibilità» a candidarsi. «Mi rimetto a disposizione – spiega – convinto che il lavoro di questi quattro anni sia stato apprezzabile e apprezzato». Racconta di aver ricevuto in queste settimane «chiamate di amministratori di ogni colore politico». E proprio sul lavoro «largo» e istituzionale portato avanti in questi anni sembra voler puntare, guardando, nella ricerca della riconferma, ben oltre la sola area di centrosinistra.

Il primo bilancio

«Pur con tutte le criticità che possono esserci state – dice Gandolfi – credo che Bergamo abbia dimostrato che la Provincia può essere un ente di sviluppo e di governo: abbiamo mostrato che si possono fare tante cose per il bene del nostro territorio, lavorando in modo congiunto».

«Provincia tornata protagonista»

Il presidente uscente rivendica «più di un miliardo di euro messi a terra in questi quattro anni tra opere e servizi», «oltre cinquantamila persone che hanno trovato un’occupazione negli anni grazie ai centri per l’impiego», «la gestione di crisi aziendali», «il sostegno al settore culturale», «la costruzione di un lavoro di rete anche con le altre Province lombarde» e in generale «una Provincia tornata protagonista: siamo riusciti a dare vitalità al ruolo dell’ente, che è oggi considerato un interlocutore serio a molti tavoli. Un tema, questo, forse non visibile quanto l’asfaltatura di una buca, ma fondamentale per dare una visione al territorio».

Uno scenario diverso

È tuttavia innegabile che la ricandidatura, per l’esponente del Pd, nasca in uno scenario molto diverso rispetto a quattro anni fa: all’epoca era l’unico candidato alla presidenza, con un sostegno largo che includeva, oltre appunto al centrosinistra, anche Forza Italia e Lega. Questa tornata vede invece i partiti del centrodestra sostenere Gafforelli. È anche la prima volta, dalla legge Delrio del 2014, in cui si vota per il solo presidente. Per l’aula bisognerà attendere ottobre, e oggi il Consiglio provinciale vede una maggioranza di esponenti di liste che fanno riferimento al centrodestra: nove, contro i sette (più il presidente) dei «Democratici e civici». «L’idea, dal mio punto di vista, è continuare un percorso il più ampio possibile, a disposizione degli amministratori locali bergamaschi», dice Gandolfi.

Gandolfi e Gafforelli

Cinquant’anni, esponente del Partito democratico, Gandolfi è sindaco di Treviolo dal 2014, e presidente della Provincia dal 2021. Prima era stato vicepresidente in Via Tasso, tra l’altro per un triennio proprio durante la presidenza del suo attuale sfidante Gafforelli, eletto all’epoca con il sostegno del centrosinistra. Ma il primo intrecciarsi delle loro strade risale a tutt’altro contesto: i due si conoscono «da quando avevo 25 anni – racconta Gandolfi –: ho fatto l’obiettore di coscienza in Comune a Calcinate, dove Gafforelli era sindaco». Da fine 2024 Gandolfi è anche, con sostegno bipartisan, presidente dell’Upi, l’Unione delle Province italiane.

Tremila amministratori

Lo scenario sembra dunque comporsi in vista delle urne, a cui saranno chiamati circa tremila amministratori comunali. La data più probabile – ma non ancora ufficiale – per il voto è quella di domenica 15 marzo. Un emendamento depositato dall’Upi in Parlamento chiede di unificare al 18 ottobre il voto per Consiglio e presidenti, ma ad oggi l’approvazione è data per piuttosto improbabile. Il Consiglio provinciale ha chiesto anche, unanime, «di istituire ulteriori seggi nel territorio bergamasco individuandone nelle valli e nella Bassa bergamasca un numero adeguato». Tema su cui è tornato con forza nelle scorse settimane il centrodestra, ma su cui sono in corso «verifiche tecniche e normative» da parte degli uffici di Via Tasso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcinate
Romano di Lombardia
Treviolo
Politica
Elezioni
governo
Enti locali
Pasquale Gandolfi
Gianfranco Gafforelli
Forza Italia
Partito Democratico
Upi