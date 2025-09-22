Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 22 Settembre 2025

Giardino rinnovato alla scuola dell’Infanzia Monterosso a Bergamo

LA RIQUALIFICAZIONE. Uno spazio verde sicuro e creativo per il gioco e l’apprendimento dei più piccoli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il giardino rinnovato alla scuola dell’Infanzia Monterosso a Bergamo
Il giardino rinnovato alla scuola dell’Infanzia Monterosso a Bergamo

Bergamo

Sono stati completati i lavori di riqualificazione del giardino della Scuola dell’Infanzia Monterosso, parte dell’Istituto Comprensivo Camozzi. Lo spazio esterno, ora completamente rinnovato, è stato progettato per accogliere i bambini in attività di gioco, socializzazione e apprendimento all’aperto durante tutto l’anno.

Un nuovo volto per il giardino

Il progetto ha trasformato un’area in precedenza segnata dall’usura: vecchi giochi in legno deteriorati e una collinetta rivestita con moquette antitrauma ormai danneggiata. La scelta condivisa tra scuola e Servizio Verde pubblico è ricaduta su soluzioni semplici, naturali e funzionali, con l’obiettivo di stimolare la creatività e rafforzare il legame diretto con la natura.

Gli interventi realizzati

Il giardino rinnovato alla scuola dell’Infanzia Monterosso a Bergamo
Il giardino rinnovato alla scuola dell’Infanzia Monterosso a Bergamo

Tra le principali opere realizzate:
sostituzione dello scivolo e della pedana di risalita;rimozione della moquette esistente;installazione di vasche sensoriali da riempire con materiali naturali;inserimento di tunnel, sabbiera e area libera con pigne, terra e sassi;tavolo con giochi d’acqua per attività di travaso;posa di un tappeto artificiale drenante per ridurre le zone fangose.

A breve saranno aggiunte sedute con tronchi di recupero. Completano l’intervento la nuova staccionata in plastica riciclata e un cancello pedonale per separare in sicurezza l’area dell’infanzia da quella della primaria.

Le parole dell’assessora Ruzzini

«Un intervento semplice e funzionale che valorizza lo spazio verde, con naturali pendenze ed elementi che invitano i bambini e le insegnanti a vivere sempre più lo spazio esterno, per giocare, socializzare, apprendere dalla e nella natura», ha dichiarato Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde.

Investimento e prospettive

I lavori, durati circa 20 giorni, sono stati eseguiti dall’impresa Mediterranea Società Agricola Srl sotto la direzione dell’architetto Maria Paola Maiellaro, per un investimento complessivo di circa 45.000 euro. Nel corso dell’autunno è prevista la potatura delle alberature esistenti e la sistemazione di arbusti e siepi, a completamento della riqualificazione.

Il giardino rinnovato alla scuola dell’Infanzia Monterosso a Bergamo
Il giardino rinnovato alla scuola dell’Infanzia Monterosso a Bergamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Aree Urbane
Istruzione
Scuola
Scienza, Tecnologia
Scienze naturali
Botanica
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Politica
politica interna
Oriana Ruzzini
Maria Paola Maiellaro