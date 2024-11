Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative a Bergamo

Un fenomeno che, come denuncia l’Osservatorio di Non Una di Meno, all’8 novembre 2024, conta nell’anno in Italia 104 tra femminicidi, lesbicidi, trans*cidi. Tra le persone uccise, la vittima più giovane aveva 13 anni, la più anziana 89, per un’età media di 57 anni. Il 48% sono state uccise per mano del marito/partner. «La violenza contro le donne è una grave violazione dei diritti umani, diffusa in ogni angolo del mondo e declinata in forme molteplici: fisiche, psicologiche, economiche e digitali. Dietro le violenze c’è il fallimento di una società basata sul patriarcato che non riesce a promuovere reali rapporti paritari tra donne e uomini. Diventa fondamentale la prevenzione delle cause strutturali del fenomeno e la promozione di una cultura del rispetto attraverso l’educazione all’eguaglianza, al riconoscimento reciproco, al rifiuto di ogni forma di sopraffazione. Gli eventi, gli incontri promossi in questi giorni nella nostra città contribuiscono a sensibilizzare e a diffondere questa cultura che riconosce la capacità di autodeterminazione delle donne» spiega Marzia Marchesi, assessora alle pari opportunità.