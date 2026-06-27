Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE IL PUNTO INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 27 Giugno 2026

Giorni roventi in Bergamasca: almeno 4°C in più sopra la media degli ultimi 20 anni

IL METEO. I dati delle centraline Arpa dal 15 al 23 giugno,  ma si sono toccate punte anche superiori. Lunedì e martedì il «salto» più deciso. Venerdì 26 giugno raggiunti i 37 in pianura, tra sabato e domenica 28 atteso un ulteriore picco.

Lettura 3 min.
Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore
Giorni roventi in Bergamasca: almeno 4°C in più sopra la media degli ultimi 20 anni
Il termometro in centro a Treviglio ieri segnava 37 gradi
( foto cesni)

Un’ondata da record per questo periodo dell’anno, ma non in assoluto. Aspettando il possibile picco dell’afa, stimato per l’inizio della prossima settimana, i dati delle centraline dell’Arpa – l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che monitora costantemente diversi parametri climatici – raccontano l’impatto della calura nei diversi angoli della Bergamasca.

Selezionando un campione di località rappresentative, emerge un filo comune: da quando ci sono dati puntuali e quotidiani «digitali», cioè quantomeno negli ultimi vent’anni, mai in questo periodo di giugno aveva fatto tanto caldo. Più che il picco delle massime, infatti, a infrangere ogni precedente è il parametro legato alla temperatura media: su Bergamo (e sull’Italia, sull’Europa...) si è posata una cappa di afa perenne, che non si smorza nemmeno di notte e che consegna intere giornate in apnea.

Lunedì 22 e martedì 23 giugno la temperatura media giornaliera è stata di oltre 5,5 gradi sopra la media storica degli ultimi vent’anni; il percepito, considerando l’effetto-umidità, dà la sensazione di un clima ancora più soffocante

Leggi anche

I numeri

Lo spiegano i numeri, prendendo come riferimento quanto accaduto tra il 15 giugno (l’inizio vero e proprio della «bolla» di arsura) e il 23 giugno. In questi giorni del 2026, la temperatura media giornaliera si è mantenuta quasi 4 gradi sopra quanto registrato tra il 2004 e il 2025. Vale praticamente ovunque nei «comuni sentinella»: a Valcanale di Ardesio il «salto» è di 2,4 gradi (da una media storica giornaliera di 17,9 gradi agli attuali 20,3 gradi di media giornaliera), a Branzi di 3,7 gradi (da 18 a 21,7), a Filago di 4,2 gradi (da 23,3 a 27,5), a Foppolo +3,2 gradi (da 14,1 a 17,3), a Osio Sotto +4,3 gradi (da 23 a 27,3), a Rota Imagna +4,2 gradi (da 20,9 a 25,1), a San Giovanni Bianco +3,3 gradi (da 19,2 a 22,5 gradi), a Sarnico +3,8 (da 23,3 a 27,1 gradi), a Valbondione +3,8 (da 12,7 a 16,5 gradi).

Leggi anche
Leggi anche
Leggi anche

E se all’interno di quest’ondata si prova a individuare i giorni più critici, ecco che il gap si fa ancora più ampio. Lunedì 22 e martedì 23 giugno la temperatura media giornaliera è stata di oltre 5,5 gradi sopra la media storica degli ultimi vent’anni; il percepito, considerando l’effetto-umidità, dà la sensazione di un clima ancora più soffocante.

Le impennate del passato

Però, se si allarga lo sguardo (e il calendario) al passato, si trovano giornate addirittura più torride di quelle che stiamo vivendo. L’agosto del 2003 rimane un primato difficile da scalfire, con le massime che si spinsero in pianura attorno ai 39 gradi per alcuni giorni, così come fu particolarmente intensa – in molti casi più impattante – l’ondata di luglio 2019. Un caso curioso è invece quel che avvenne a fine giugno del 2019, quindi in un momento dell’anno quasi sovrapponibile, quando si ebbe un’impennata brusca ma meno duratura: il 27 giugno 2019, infatti, si ebbero punte di 28,7 gradi a Valbondione, 29,2 a Foppolo, persino 32,9 gradi a Valcanale, cioè peggiori di quanto osservato a giugno 2026. Furono però casi isolati.

La Bassa rovente

Ci sarà ancora da boccheggiare, a stretto giro. Venerdì 26 giugno pomeriggio, ad esempio, sempre secondo la panoramica in tempo reale dell’Arpa, nella zona della Bassa – ovviamente l’area più rovente della provincia – si è saliti fra i 35 e i 37 gradi; in gran parte dei principali comuni delle valli, si sono toccati con facilità fra i 31 e i 32 gradi di massima.

Le previsioni

Tra sabato e domenica 28 giugno si giungerà «all’apice del caldo», conferma Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com: «Saranno le due giornate più roventi: in città ci si potrà spingere fino ai 36-37 gradi con punte di 37-38 sulle basse pianure. Siamo ben al di sopra delle medie stagionali, sia in pianura sia in montagna: è un caldo eccezionale».

E dopo, cosa succederà? «Da lunedì ci sarà qualche barlume di nubi – prevede l’esperto - con, l’anticiclone da martedì-mercoledì si indebolirà progressivamente nel nord Italia

E dopo, cosa succederà? «Da lunedì ci sarà qualche barlume di nubi – prevede l’esperto - con, l’anticiclone da martedì-mercoledì si indebolirà progressivamente nel nord Italia, lasciando spazio a correnti più fresche. Mercoledì, infine, qualche temporale diffuso porterà refrigerio con le massime che scenderanno a 30-31 gradi e da inizio luglio le massime scenderanno a 28-29 gradi. Si tornerà a respirare». In attesa della prossima ondata, visto che l’estate – tecnicamente – è solo all’inizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ardesio
Branzi
Europa
Filago
Foppolo
italia
Osio Sotto
San Giovanni Bianco
Sarnico
Valbondione
Previsioni
Energia
Economia, affari e finanza
Statistiche
Meteo
Manuel Mazzoleni