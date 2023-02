Giovani «on the road» per la prevenzione: il progetto bergamasco sbarca a Varese

Sbarca a Varese il progetto bergamasco «On The Road», nato per educare i giovani con esperienze concrete a fianco di Istituzioni, forze dell’ordine e soccorritori. Si è infatti concretizzato nella giornata di venerdì 24 febbraio il rapporto che lega l’associazione socio-educativa Ragazzi On the Road di Bergamo alla Prefettura ed alle Istituzioni della provincia di Varese. Con la sottoscrizione dei Comuni di Varese, Ferno e Somma Lombardo, una decina di ragazzi, dai 15 ai 18 anni, prenderanno parte all’esperienza educativa voluta dal Prefetto Salvatore Pasquariello. I giovani vivranno, a partire dal prossimo weekend, tre intense giornate in affiancamento a chi si occupa di prevenzione e sicurezza .