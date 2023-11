Giù il Palacreberg, in azione le ruspe: nuovo palazzetto entro l’autunno 2024

Sono entrate in azione anche le ruspe, dopo che nelle scorse settimane i lavori si erano concentrati all’interno della struttura. All’ex Palacreberg è iniziata la fase di smontaggio vero e proprio di quello che per vent’anni è stato «l’altro teatro» cittadino, quello dei concerti, dei musical, delle commedie e degli spettacoli di cabaret. Fu inaugurato nel 2004 in vista di una ristrutturazione del Teatro Donizetti e ha resistito per due decenni. Oggi questo pezzo di storia recente della città, viene giù per fare posto a un palazzetto dello sport; a un chilometro in linea d’aria sta sorgendo un’altra arena (privata), più grande e più attrezzata.

Il nuovo palasport: come sarà

Serviranno ancora alcune settimane per demolire la struttura, in gran parte metallica, e liberare tutta l’area; altri sette mesi serviranno per mettere in piedi il nuovo palasport. L’orizzonte è il prossimo autunno, quando le partite di basket e di pallavolo delle squadre cittadine (al momento emigrate in provincia) dovrebbero trovare posto nella loro nuova casa. «Dopo un mese di attività all’interno del capannone – conferma l’assessore all’Urbanistica Francesco Valesini – è iniziata la fase di rimozione dei prefabbricati e nei prossimi giorni avrà luogo anche lo smontaggio della struttura di copertura, un’operazione che anticipa l’intervento di costruzione del nuovo palasport da 2.500 posti che andrà a completare l’offerta sportiva pubblica dell’area, sulla quale insistono già il centro per l’atletica e la Cittadella dello sport, tutti di proprietà comunale e provinciale». Giù la struttura che si vede passando lungo la via delle Valli, presto la visuale dalla strada cambierà; dovremo dunque abituarci a un edificio diverso, senz’altro più in sintonia – non fosse che per la sua destinazione d’uso – con il contesto.

L’arena ha chiuso i battenti il 26 maggio scorso, ma il suo destino era segnato già da diversi mesi; dalla prossima stagione gli spettacoli saranno trasferiti nel palazzetto in costruzione a Chorus Life, che sarà inaugurato nei primi mesi del 2024. Le prime opere di smantellamento dell’ex Palacreberg sono state avviate in estate, con lo smontaggio delle sedie e di altri arredi. Dopo la rimozione manuale di tutti i materiali, dai rivestimenti delle strutture ai cavi elettrici e degli infissi, e la bonifica da manufatti contenenti fibra artificiale vetrosa, è arrivato dunque il momento dello smantellamento.

I lavori

La demolizione è a carico dell’Amministrazione comunale (950mila euro), mentre la spesa per il nuovo palazzetto sarà sostenuta dal Comune per 5,5 milioni di euro e dal privato per altri 8 milioni di euro. I costi del nuovo edificio sono cresciuti rispetto alle previsioni, passando da circa 10,5 a 13 milioni e mezzo di euro, con un impegno aggiuntivo da parte di Palazzo Frizzoni di quasi 2,5 milioni di euro in più rispetto a quanto inizialmente era stato preventivato.