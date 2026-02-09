«Giudici di pace, a Bergamo carico verso il +70%»

La situazione è già complessa oggi e rischia di diventare ancora più critica tra non molto. Resta un tema delicato, quello del Giudice di pace: se nel frattempo non interverranno modifiche o proroghe, dal 31 ottobre 2026 entrerà in vigore l’ulteriore ampliamento delle competenze.

Le nuove competenze dei Giudici di pace

In ambito civile, infatti, saranno questi magistrati a dirimere le cause dal valore fino a 30mila euro per i beni mobili (triplicando l’attuale tetto è di 10mila euro) e quelle fino a 50mila euro per i risarcimenti legati ai sinistri stradali o con natanti (raddoppiando la soglia odierna di 25mila euro). È l’onda lunga della riforma Cartabia, che già aveva esteso dal 2023 la «giurisdizione» dei giudici di pace (con un salto da 5mila a 10mila per le controversie su beni mobili e da 20mila a 25mila per quelle sugli incidenti) e che deve andare completandosi nei prossimi mesi, dopo un primo rinvio stabilito nel 2025.

Qual è la conseguenza pratica? Il travaso di gran parte dei provvedimenti civili dal tribunale ordinario al giudice di pace, che sconta tuttavia rilevanti problemi d’organico, a Bergamo come in quasi tutta Italia. Il ventaglio, nel concreto delle cause, è ampio: mancati pagamenti, rapporti di vicinato e «liti» condominiali, multe per violazione del Codice della strada, incidenti e via elencando.

I dati del lavoro dei Giudici di pace

Il nodo è stato toccato, una settimana fa, anche nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’appello di Brescia (cui afferisce anche la Bergamasca): «È migliorata, ma ancora molto grave, la scopertura degli uffici del giudice di pace del distretto, con scopertura del 43,47% (su 69 unità previste ne sono presenti 39; lo scorso anno ne erano presenti 18, con la gravissima scopertura del 73,91%). Non si può purtroppo esultare per i miglioramenti registrati, stante la gravità della situazione attuale e pregressa e la necessità di affrontarne gli esiti».

La situazione e i rischi

A Bergamo i mesi scorsi hanno portato un rafforzamento della pianta organica, facendo salire a 13 il numero dei giudici di pace in servizio, contro i 21 previsti; durante il 2026 dovrebbero entrarne in servizio altri cinque all’incirca, ma anche con questi innesti non si giungerà alla completa saturazione. Intanto, la mole di lavoro continua a farsi più pesante.

Nell’anno giudiziario 2023-2024 il giudice di pace di Bergamo (compresa la sede di Grumello, dove viene distaccato a turno un giudice di pace per garantire il servizio, che concentra soprattutto le sanzioni legate alle multe comminate lungo i tratti dell’A4) aveva iscritto a registro 10.355 nuovi procedimenti, saliti a quota 12.346 nell’anno giudiziario 2024/2025 (+19,2%). È migliorata la «produttività», ovvero la capacità di definire i procedimenti (da 8.662 a 11.725, +35,4%), ma per effetto di una sorta di meccanismo dei vasi comunicanti le pendenze si sono comunque ingrossate, passando da 4.709 a 6.446 (+36,9%).

Le reazioni alle novità

Se il presente è noto, il futuro è un’incognita. «Se dovesse davvero essere confermato l’aumento delle competenze, come pare ormai quasi certo – ragiona Giulio Marchesi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Bergamo –, le stime parlano di uno spostamento (dal tribunale ordinario, ndr) del contenzioso civile del 70% a carico del giudice di pace. Che è un giudice di nomina onoraria, seppur ora stabilizzato e professionalizzato: parliamo però di una giustizia nata per essere di supporto e territoriale, ora diventata invece centralizzata e di fatto fondamentale. Anche perché è una materia molto sentita dai cittadini». Da lì, infatti, passano controversie più e legate alla quotidianità.

«Servirebbe un’ulteriore iniezione di nuovi giudici di pace – prosegue Marchesi –, quantomeno per arrivare a colmare la pianta organica, tenendo però conto che quei numeri teorici sono vecchi di decenni e considerano le competenze allargate negli ultimi anni e di quelle che probabilmente scatteranno nel 2026. Va sottolineata la buona volontà di chi lavora nel tribunale di Bergamo, compresi i nuovi giudici arrivati nei mesi scorsi». Non tutto, peraltro, si risolverebbe moltiplicando il numero dei giudici di pace. Lo faceva intendere anche la relazione della Corte d’appello di Brescia: «La scopertura del personale amministrativo è molto grave», si legge nel dossier.