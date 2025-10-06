Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 06 Ottobre 2025
in aggiornamento

Flotilla, Dario Crippa è atterrato a Malpensa: «In carcere un turbine di inumanità» - Foto e video

IL RIENTRO. Nel primo pomeriggio di lunedì 6 ottobre il volo da Tel Aviv ad Atene, poco dopo le 19 l’arrivo in Italia. Familiari e amici in aeroporto, in serata l’abbraccio in città.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
A Malpensa l’abbraccio tra Dario Crippa e la mamma, Marzia Marchesi
A Malpensa l’abbraccio tra Dario Crippa e la mamma, Marzia Marchesi

Malpensa

Dario Crippa, bergamasco partecipante alla Global Sumud Flotilla, è atterrato in Italia: l’arrivo a Malpensa alle 19,20 di lunedì 6 ottobre. Nel primo pomeriggio del 6 ottobre il primo volo, da Tel Aviv ad Atene. Poi dalla capitale greca il decollo in direzione Milano.

L’abbraccio con il papà
L’abbraccio con il papà
Felicità e commozione a Malpensa
Felicità e commozione a Malpensa
(Foto di Agazzi)

Ad attenderlo in aeroporto i genitori, la sorella, la fidanzata e alcuni amici, con un cartellone colorato: «Bentornato Dado». Presente anche Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana della Flotilla: «Sono qui per loro - ha detto - li voglio solo abbracciare e sentire le loro testimonianze».

«Un turbine di inumanità»

I primi racconti della detenzione in Israele
I primi racconti della detenzione in Israele
(Foto di Agazzi)

Le prime parole di Dario Crippa dopo l’arrivo a Malpensa: «Sono stati giorni molto intensi - ha raccontato - da quando ci hanno intercettati in acque internazionali. Siamo stati in un turbine di inumanità. Tutte le notti venivamo svegliati più volte e fatti girare per le celle, non ci veniva data l’acqua, bisognava bere quella del bagno, che era a 30 gradi e ogni volta faceva venire il mal di stomaco. Ci sono state anche violenze fisiche, fin dall’arrivo io stesso sono stato scalciato senza alcun tipo di provocazione e col passaporto italiano bene in vista. Anche poi in carcere, con manette così strette da far perdere la sensibilità alle mani. Ma è solo un decimo di quello che, nella stessa prigione, vivono ogni giorno i palestinesi».

«Un’emozione immensa»

«Un’emozione immensa - ha detto la mamma, Marzia Marchesi - ho colto nell’abbraccio tanta tensione, non devono esser stati giorni facili, soprattutto gli ultimi tre. Dovremo continuare per chi è rimasto in Israele e per chi è a Gaza, certo in questo momento la felicità è massima. Ho detto prima che è come un “quarto parto”, lo confermo», conclude sorridendo.

L’abbraccio tra Dario Crippa e la mamma, Marzia Marchesi
L’abbraccio tra Dario Crippa e la mamma, Marzia Marchesi
Da sinistra Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana della Flotilla, con Marzia Marchesi, assessora del Comune di Bergamo e mamma di Dario Crippa
Da sinistra Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana della Flotilla, con Marzia Marchesi, assessora del Comune di Bergamo e mamma di Dario Crippa

L’abbraccio in città

In serata l’arrivo a Bergamo: «Un gruppo di amici ed amiche di Dario lo accoglierà in piazza Pacati a Bergamo (a Monterosso) con dei lumini accesi e delle barchette di carta per un breve saluto. Chi volesse unirsi allo stesso modo può farlo a partire dalle 20,30 circa».

Carnevali: «Felici e sollevati»

Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, ha espresso felicità e sollievo «per il ritorno a casa di Dario Crippa, nostro concittadino, sano e salvo dopo la partecipazione alla missione della Global Sumud Flotilla, portata avanti nel segno della nonviolenza e con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, stremata dalla fame, dal dolore e dalla distruzione della propria terra. Il nostro abbraccio va a lui, alla sua famiglia, alla mamma e assessora Marzia Marchesi e a tutte le persone che lo attendevano con affetto e speranza».

L’annuncio: «Dado torna»

L’annuncio del rientro è arrivato nella serata del 5 ottobre, quando in piazza Matteotti a Bergamo era da poco terminato il 35esimo giorno di presidio in sostegno del popolo palestinese e della Flotilla. A diffondere la notizia la mamma, Marzia Marchesi, assessora del Comune di Bergamo: «Ci ha chiamato l’Unità di crisi: domani Dado torna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
politica interna
Sociale
Gente, Persone
Dario Crippa
Marzia Marchesi