Gorbaciov, su L’Eco i ricordi della sua visita nella Bergamasca

Mikhail Gorbaciov, morto a 91 anni martedì , nel marzo del 1995 fece visita con la moglie Raissa a Bergamo. La visita del premio Nobel e la moglie iniziò alla Cms di Zogno, poi tappa a Curno, dove lo attendeva in Brembo il patron Alberto Bombassei, che su L’Eco di Bergamo in edicola giovedì 1° settembre, insieme agli altri protagonisti di quel giorno, ricorda «la sua curiosità per gli aspetti produttivi, per l’organizzazione della fabbrica: era convinto che presto le aziende italiane potessero avviare produzioni nel suo Paese». Poi fu il turno della Gewiss e della Abb Sace. Dopo il pranzo i coniugi Gorbaciov si divisero: lui per continuare il dialogo con la Bergamo economica, la moglie per visitare la mostra sui Tesori miniati al Palazzo della Ragione.