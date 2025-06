Graduation Day, i laureati di Bergamo in festa - Foto e video

«È bellissimo vedervi così numerosi, il colpo d’occhio è incredibile. Siete bellissimi - è il pensiero affettuoso del Rettore, Sergio Cavalieri -. Care laureate e cari laureati, questo è davvero un giorno di festa per voi. Ogni Graduation Day rappresenta un momento di rinnovata emozione e soddisfazione: si conclude un percorso vissuto insieme e, sempre insieme, oggi celebriamo una meta importante per la vostra vita personale e professionale».

«Vi auguro un viaggio straordinario, denso di sogni e di traguardi»

«Oggi - ha aggiunto Cavalieri - siete le protagoniste e i protagonisti di un presente e di un futuro da orientare, forti di un bagaglio di valori e saperi che, nel corso degli studi, avete potuto ampliare e accrescere con strumenti e competenze. Portate con voi la bussola del discernimento, l’apertura verso l’altro, la difesa della libertà di espressione, la fatica dell’impegno e la consapevolezza delle scelte. Siate fiere e fieri del percorso che avete contribuito a disegnare e battetevi per un futuro migliore, per voi e per la società che proverete a cambiare - ha concluso il Rettore -. Vi auguro un viaggio straordinario, denso di sogni e di traguardi». Un viaggio lanciato verso il domani. Come il lancio, liberatorio in aria al termine della cerimonia, del tocco dei laureati.