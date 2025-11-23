Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 23 Novembre 2025

Grana «vegano» nel menù: sanzione da 4mila euro a una pizzeria di Bergamo

LA MULTA. Quattromila euro di multa per aver inserito in menù la dicitura «grana vegano». La disavventura è capitata ai fratelli Gentile, che gestiscono la pizzeria «Kindness».

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Il menu della pizzeria bergamasca che ha preso 4 mila euro di multa per aver scritto Grana vegano nel menù
La maxi sanzione, elevata dai carabinieri per la Tutela Agroalimentare ai titolari del locale di via Pignolo, è giustificata dalla presenza sulla lista delle pizze del «Grana vegano» (che in realtà è una preparazione a base di ceci che poco ha da spartire con il famoso formaggio) perché viola la legge usurpando esplicitamente la Dop, Denominazione di Origine Protetta tutelata del Grana Padano Dop.

I titolari dell’attività, Devis e Steve Gentile, dopo lo shock iniziale, hanno pubblicato un video sui social (presto diventato virale) per raccontare la disavventura ad amici e clienti, così come ai colleghi che potrebbero incappare in errori simili. Una cosa è chiara: sulla dicitura degli ingredienti deve esserci la massima attenzione.

«Non volevamo ingananre nessuno»

«Dall’errore si impara, anche se il nostro non è stato causato da una mancanza di informazione. Sapevamo che non si poteva utilizzare la parola grana, perché è un marchio registrato, ma era anche il modo più semplice per spiegare cos’è il grattosino – commentano i fratelli Gentile, che gestiscono le pizzerie “Kindness” di via Pignolo e di via Broseta -. Il nome vero dell’ingrediente è tornato ora sul menù con le conseguenti richieste di clienti. Non volevamo ingannare nessuno. Grazie al filmato pubblicato sui social abbiamo ricevuto anche tanti attestati di stima e solidarietà».

Giorgio Lazzari