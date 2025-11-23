Grana «vegano» nel menù: sanzione da 4mila euro a una pizzeria di Bergamo

La maxi sanzione, elevata dai carabinieri per la Tutela Agroalimentare ai titolari del locale di via Pignolo, è giustificata dalla presenza sulla lista delle pizze del «Grana vegano» (che in realtà è una preparazione a base di ceci che poco ha da spartire con il famoso formaggio) perché viola la legge usurpando esplicitamente la Dop, Denominazione di Origine Protetta tutelata del Grana Padano Dop.

I titolari dell’attività, Devis e Steve Gentile, dopo lo shock iniziale, hanno pubblicato un video sui social (presto diventato virale) per raccontare la disavventura ad amici e clienti, così come ai colleghi che potrebbero incappare in errori simili. Una cosa è chiara: sulla dicitura degli ingredienti deve esserci la massima attenzione.

«Non volevamo ingananre nessuno»