Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025

Perde il controllo della moto e si schianta contro un furgone a Spinone: grave 18enne

LO SCHIANTO. L’incidente è avvenuto alle 8 di giovedì 11 dicembre, il ragazzo è stato trasportato in ospedale con l’elicottero. Traffico completamente bloccato sulla statale 42 che è stata riaperta intorno alle 10.15.

I carabinieri sul luogo dell’incidente avvenuto giovedì 11 dicembre a Spinone sulla state 42. Un ragazzo di 18 anni a bordo di una moto si è ferito gravemente.
I carabinieri sul luogo dell’incidente avvenuto giovedì 11 dicembre a Spinone sulla state 42. Un ragazzo di 18 anni a bordo di una moto si è ferito gravemente.

Spinone

Un giovane motociclista di 18 anni diretto verso Lovere, ha perso il controllo della moto ed è scivolato, andando a schiantarsi contro un furgone che procedeva nella direzione opposta.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 11 dicembre a Spinone sulla statale 42, il 18enne si è ferito in modo grave. Sul posto sono accorse un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore, un’auto medica e l’elisoccorso da Bergamo. Le condizioni del ragazzo hanno reso necessario il trasporto d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso.

La strada, chiusa per permettere i rilievi, è stata riaperta intorno alle 10.15.

I mezzi di soccorso e i carabinieri intervenuti a Spinone per l’incidente che ha visto coinvolto un 18enne
I mezzi di soccorso e i carabinieri intervenuti a Spinone per l’incidente che ha visto coinvolto un 18enne
(Foto di Maraviglia)
Le lunghe code che si sono create in mattinata lungo la statale 42 a causa di un incidente che ha coinvolto un 18enne in moto. Le sue condizioni sono gravi
Le lunghe code che si sono create in mattinata lungo la statale 42 a causa di un incidente che ha coinvolto un 18enne in moto. Le sue condizioni sono gravi
(Foto di Maraviglia)

