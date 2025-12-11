Perde il controllo della moto e si schianta contro un furgone a Spinone: grave 18enne

Un giovane motociclista di 18 anni diretto verso Lovere, ha perso il controllo della moto ed è scivolato, andando a schiantarsi contro un furgone che procedeva nella direzione opposta.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 11 dicembre a Spinone sulla statale 42, il 18enne si è ferito in modo grave. Sul posto sono accorse un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore, un’auto medica e l’elisoccorso da Bergamo. Le condizioni del ragazzo hanno reso necessario il trasporto d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso.