Grave malore in via Tiraboschi a Bergamo, giovane salvato dalla polizia locale: risultava scomparso da due mesi

Gli agenti hanno quindi immediatamente chiamato il soccorso sanitario. Alla prima valutazione, il giovane presentava segni e sintomi riconducibili a una probabile intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, con un quadro clinico tale da configurare un concreto rischio per la vita. Il giovane è stato subito trasportato all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, dove è rimasto in prognosi riservata fino alla mattinata di sabato 20 dicembre, quando le sue condizioni sono state stabilizzate ed è stato dichiarato fuori pericolo.