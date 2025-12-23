Cronaca / Bergamo Città
Grave malore in via Tiraboschi a Bergamo, giovane salvato dalla polizia locale: risultava scomparso da due mesi
IL CASO. Un intervento tempestivo salva la vita a un giovane che risultava scomparso da due mesi a Bergamo.
Un intervento tempestivo da parte della polizia locale di Bergamo ha consentito, nella mattinata di venerdì 19 dicembre, non solo di salvare la vita a un giovane senza fissa dimora, ma anche rintracciare una persona che risultava scomparsa da circa due mesi.
Durante un ordinario servizio di presidio del territorio, una pattuglia del Nucleo di Polizia appiedata, effettuando un sopralluogo in via Tiraboschi, ha notato un ragazzo riverso sul selciato, coperto da alcune coperte. Avvicinatisi per un controllo, hanno sentito dei rantoli che lasciavano presagire una grave compromissione dello stato di salute.
Gli agenti hanno quindi immediatamente chiamato il soccorso sanitario. Alla prima valutazione, il giovane presentava segni e sintomi riconducibili a una probabile intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, con un quadro clinico tale da configurare un concreto rischio per la vita. Il giovane è stato subito trasportato all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, dove è rimasto in prognosi riservata fino alla mattinata di sabato 20 dicembre, quando le sue condizioni sono state stabilizzate ed è stato dichiarato fuori pericolo.
Mancava da casa da due mesi
Il ragazzo, cittadino italiano originario di Merano, classe 2001, presentava pregresse problematiche legate alla dipendenza da sostanze. Grazie alla collaborazione tra la polizia locale di Bergamo e quella di Merano, è stato possibile ricostruirne il profilo personale e accertare che da circa due mesi la famiglia non aveva più notizie.
