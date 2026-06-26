Guardia di Finanza di Bergamo, il bilancio operativo: 8.400 interventi e oltre 560 indagini in 17 mesi

Circa 8.400 interventi e oltre 560 indagini contro gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Sono i numeri principali del bilancio operativo della Guardia di Finanza di Bergamo relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2026, diffuso in occasione del 252° anniversario di fondazione del Corpo. La cerimonia militare nella serata di venerdì 26 giugno, dalle 18, nella caserma di via dello Statuto 22, sede del Comando provinciale.

Evasione e frodi fiscali

Sul fronte del contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, le Fiamme Gialle bergamasche hanno svolto 285 indagini di polizia giudiziaria, denunciando 286 persone per reati tributari, 11 delle quali arrestate.

Le indagini hanno portato al sequestro di disponibilità patrimoniali e finanziarie per circa 4 milioni di euro, ritenute profitto di evasione e frodi fiscali, e a proposte di sequestro per oltre 152 milioni di euro.

Le attività ispettive hanno consentito di accertare violazioni fiscali per oltre 658 milioni di euro di base imponibile netta, di cui circa 303 milioni legati alla fiscalità internazionale, oltre a 52 milioni di maggiore Iva constatata.

Sono stati inoltre individuati 79 evasori totali, cioè soggetti completamente sconosciuti al fisco, e 715 lavoratori in nero o irregolari.

Scoperta una fabbrica clandestina di tabacchi, con 2 arresti, 14 denunce e il sequestro di circa 21.200 chili di sigarette contraffatte e 38.420 chili di tabacco sfuso

Contrabbando e tabacchi

Particolare rilievo ha avuto anche l’attività contro il contrabbando di tabacchi lavorati. Nel periodo considerato sono stati sequestrati 2.819 chili di tabacchi e denunciate 72 persone. Un’operazione ha portato alla scoperta di una fabbrica clandestina di tabacchi, con 2 arresti, 14 denunce e il sequestro di circa 21.200 chili di sigarette contraffatte e 38.420 chili di tabacco sfuso.

Spesa pubblica e Pnrr

Nel comparto della tutela della spesa pubblica sono stati eseguiti 696 interventi, riguardanti appalti, incentivi alle imprese, spesa sanitaria, previdenza, assistenza, fondi europei e responsabilità per danno erariale.

Particolare attenzione è stata dedicata al Piano nazionale di ripresa e resilienza: in questo ambito sono stati svolti 294 interventi su crediti d’imposta, contributi, finanziamenti, opere e servizi pubblici per oltre 93 milioni di euro.

Le attività hanno permesso di accertare contributi indebitamente percepiti o richiesti per circa 2 milioni di euro e compensazioni di crediti inesistenti o non spettanti per oltre 9 milioni.

Complessivamente, le frodi accertate in danno del bilancio nazionale e dell’Unione europea superano i 31 milioni di euro. Sono state avanzate proposte di sequestro per oltre 40 milioni.

Riciclaggio, cybercrime e criminalità economica

Nel contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio sono stati eseguiti 23 interventi, con 48 persone denunciate, 14 arresti, sequestri per oltre 4,7 milioni di euro e proposte di sequestro per circa 5 milioni. Il riciclaggio accertato è stato quantificato in oltre 41 milioni di euro.

Nel settore del cybercrime economico-finanziario sono stati svolti 72 interventi, con 11 denunce e sequestri per oltre 2,3 milioni di euro.

Sono stati inoltre effettuati 700 controlli sulla circolazione della valuta ai confini terrestri e aerei, con la scoperta di movimentazioni illecite per circa 8,1 milioni di euro e sequestri di valuta, titoli e certificati contraffatti per 107.233 euro.

Per reati fallimentari, societari e legati alla crisi d’impresa sono state denunciate 54 persone, 4 delle quali arrestate, con sequestri per oltre 52 milioni di euro. Per usura ed estorsione sono stati denunciati 15 soggetti, di cui 3 arrestati.

Sono stati inoltre effettuati 700 controlli sulla circolazione della valuta ai confini terrestri e aerei, con la scoperta di movimentazioni illecite per circa 8,1 milioni di euro e sequestri di valuta, titoli e certificati contraffatti per 107.233 euro

Droga e prodotti contraffatti

Sequestrati oltre 159mila prodotti contraffatti e non sicuri Nel periodo preso in esame sono stati sequestrati oltre 360 chili di sostanze stupefacenti, soprattutto marijuana e hashish. Le persone denunciate sono 64, di cui 17 arrestate; 115 quelle segnalate al Prefetto.

Nel comparto della tutela del mercato dei beni e dei servizi, la Guardia di Finanza ha eseguito 123 interventi, sviluppato 9 deleghe dell’autorità giudiziaria e denunciato 10 persone. Sequestrati oltre 159mila prodotti contraffatti e non sicuri.

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