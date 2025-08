Guardia di finanza, sequestro di beni per 4,5 milioni di euro a un imprenditore bergamasco

I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano hanno confiscato beni immobili per un valore di circa 4.5 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie e 37 unità immobiliari, compresa una villa per l’organizzazione di eventi, nei confronti di un imprenditore residente in Bergamasca già condannato, tra l’altro, per reati di trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, corruzione e per reati di natura tributaria.