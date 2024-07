Hamleys, il più antico marchio di giocattoli debutta a Oriocenter

Oriocenter ha accolto un altro grande brand all’interno dei suoi spazi: si tratta di Hamleys , il negozio britannico di giocattoli più famoso del mondo che, a Londra e nei suoi store, attira milioni di visitatori grazie al vasto assortimento e all’originalità dei giochi proposti, oltre che ai corner in cui è possibile divertirsi , provando i giocattoli in libertà.

Il peluche personalizzato

Situato al piano terra, lo store Hamleys vanta uno spazio di 1600mq caratterizzati dai tipici interni colorati di rosso e bianco e da un’ampia selezione di marchi presenti al suo interno – dai più famosi come Lego, Nerf e Barbie, la linea Hamleys , e molti altri ancora – e tutte le categorie di giochi, incluso l’esclusivo corner Build-A-Bear pensato per realizzare il sogno di tutti i bambini, ovvero creare il proprio peluche personalizzato .

Milano, Roma e ora Bergamo

L’apertura dello store è in partnership, attraverso un accordo di franchising, con Giochi Preziosi spa., il principale operatore nel settore della produzione e distribuzione di giocattoli in Italia. L’accordo concede a Giochi Preziosi spa i diritti di gestire in esclusiva i negozi Hamleys in Italia. Dopo Milano, infatti, è stata la volta di Roma e ora Bergamo , il primo punto vendita all’interno di un mall, proprio a Oriocenter, continuando così a regalare esperienze magiche e indimenticabili sia ai bambini che alle famiglie di tutto il Paese.

Il più antico brand di giocattoli

«Tra le novità di quest’anno siamo orgogliosi di poter annunciare l’apertura di Hamleys, il brand di giocattoli più antico del mondo, che ha scelto Oriocenter per l’apertura del suo terzo negozio, il primo in un mall. Una proposta shopping e intrattenimento molto importante per noi, che va a rinnovare il nostro merchandising mix e siamo sicuri porterà un boom di visitatori di tutte le età. Ancora una volta si tratta di un’apertura esclusiva e fa seguito ad altri premium brand stranieri, e non solo, che ci hanno scelto come primo mall sul quale investire per affacciarsi sul mercato italiano» commenta Ruggero Pizzagalli, direttore di Oriocenter.