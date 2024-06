I 250 anni della Guardia di Finanza: «La sfida è garantire la competitività del territorio» - Video

Si sono svolte nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno, al comando provinciale di via Statuto, le celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. Dieci sono stati gli encomi, per altrettanti finanzieri che si sono distinti in varie operazioni contro la criminalità organizzata. Ma i risultati raggiunti sono diversi, come ricordato dal comandante provinciale Giovanni Fontana durante la cerimonia.

«L’orgoglio per i lusinghieri risultati conseguiti nel 2023 e in questa prima parte del 2024 - ha detto - costituisce uno stimolo per affrontare le nuove sfide che ci attendono, tra cui quelle legate all’essere attori di rilievo del delicato compito di vigilare sul programma di investimento e riforme previste dal Pnrr. È evidente che la tutela delle risorse pubbliche assume oggi una valenza straordinaria, perché dalla loro corretta destinazione dipenderà la capacità del paese di affrontare adeguatamente le sfide dei prossimi anni».

La cerimonia per i 250 anni della Guardia di Finanza

(Foto di Beppe Bedolis) La cerimonia per i 250 anni della Guardia di Finanza

E non solo: «Siamo ogni giorno chiamati a svolgere senza timore un compito molto più complesso di quanto si possa immaginare, perché la criminalità economica è priva di confini delineati, non si atteggia sempre allo stesso modo ed è sempre più aggressiva. Si tratta di un fenomeno che si incunea sempre più in territori produttivi come quello bergamasco e che spesso si collega alla commissione di frodi fiscali, anche di rilevante importo, per la cui corretta comprensione è indispensabile investigare i fenomeni nella loro trasversalità e verticalità anche su scale internazionali, per prevenire quanto più celermente il recupero di somme di denaro fraudolentemente sottratto. Compito sfidante è assicurare con saggezza, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, in particolare dell’autorità giudiziaria e dell’agenzia fiscale, la possibilità concreta di garantire competitività e ricchezza economica del territorio».