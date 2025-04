I bergamaschi a Roma per l’ultimo saluto a Francesco: in 105 all’alba in San Pietro. «Gesto di gratitudine per un Papa vicino alla gente» - Video

L’emozione della preghiera in San Pietro

Impresso nella mente e nel cuore dei pellegrini bergamaschi l’umanità e la semplicità del Santo Padre (già da quel 13 marzo 2013, quando, appena eletto, Bergoglio si presentò ai cristiani con un indimenticabile: «Fratelli e sorelle, buonasera») e, soprattutto, l’impegno profuso nel guidare la Chiesa in un momento non facile. Fino alla fine, al giorno di Pasqua, la festa per eccellenza dei cristiani, con quell’apparizione pubblica in piazza per salutare per l’ultima volta i fedeli di tutto il mondo. «Per me – dice Claudia Beccarelli, residente a Bratto – Papa Francesco è stato molto aperto, semplice: quello che ci vuole. Essere sullo stesso livello della gente comune, non voleva ostentare, è sempre stato umile e ha voluto sempre avvicinarsi ai poveri. Abbiamo avuto Papa Giovanni XXIII, il Papa buono, ma secondo me questo è il secondo Papa buono. Ricordo quell’aneddoto sulla parolaccia detta da piccolo alla maestra: anche qui la semplicità nel raccontare le cose lo ha fatto amare probabilmente da tutti. La sua morte è stata inaspettata, sembrava in ripresa».