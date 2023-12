I luoghi del cuore di Natale, ecco quelli della redazione de L’Eco: raccontateci anche i vostri

Tra luci e decorazioni, lago e montagna, mete turistiche e angoli nascosti, la Bergamasca offre tanti luoghi magici da visitare in questo periodo di festa. Dopo il successo della rubrica dei «Luoghi del cuore» di quest’estate – parte degli «Imperdibili», il progetto de L’Eco dedicato alla scoperta delle mete irrinunciabili di Bergamo e provincia – proponiamo ai nostri lettori una «Christmas Edition»: i giornalisti della nostra redazione vi porteranno alla scoperta dei posti che più amano del nostro territorio tra Santa Lucia e Natale.

Il primo a mettersi in gioco è Giovanni Ghisalberti, collega della redazione provincia, che ha scelto di presentare la chiesetta di Santa Lucia a Lenna, in Val Brembana. La chiesa fu inizialmente realizzata nel XVII secolo, ma venne demolita e fu poi ricostruita, nella sede attuale, nel XIX secolo. Qui i più piccoli vengono a portare le letterine per Santa Lucia, che depongono proprio ai piedi di una statua raffigurante la Santa della luce. Ogni 12 dicembre si svolge una festa in onore di Santa Lucia che attira visitatori da tutta la valle: bancarelle, vin brulé e fuochi d’artificio non mancano mai. «Siete tutti invitati!» ci tiene a sottolineare Ghisalberti.

Fabiana Tinaglia, della redazione web, invece ha scelto un luogo che si trova proprio nel cuore della città e che da ormai settant’anni è un simbolo molto amato del Natale bergamasco: la Capanna de L’Eco sul Sentierone. Realizzata per la prima volta nel 1951 per volontà dello storico direttore monsignor Andrea Spada, da allora ogni anno accoglie prima Santa Lucia e poi il tradizionale presepe.

«Da piccola mi affascinava la cassetta delle offerte, blu con questa frase scritta in una grafia un po’ infantile che recita “per i bambini più soli”, da cui mia madre partiva per spiegarmi a chi sarebbe stato donato il denaro» racconta Tinaglia. Ogni anno infatti il salvadanaio raccoglie le donazioni dei passanti, che per questo Natale verranno devolute al Patronato San Vincenzo e ai ragazzi migranti – giovanissimi giunti sulle coste italiane senza famiglia – ospitati nella struttura di Sorisole del Patronato.

