I veicoli abbandonati nelle pertinenze degli edifici Aler saranno rimossi

«L’intesa consentirà di agire con pragmatismo ed efficienza rispetto al tema dei veicoli abbandonati, questione che non va sottovalutata e che riguarda la sicurezza e il decoro non solo dei quartieri popolari ma della città nel suo complesso», afferma l’assessore alla Casa di Regione Lombardia, Paolo Franco , che ha preso parte alla sottoscrizione dell’accordo a Palazzo Frizzoni , sede del municipio di Bergamo .

«La sinergia concreta tra enti, come in questo caso, è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Snellire, coordinare e ottimizzare le procedure di intervento - prosegue Franco - va nella direzione auspicata dalla Missione Lombardia, il piano di rilancio delle politiche abitative regionali che presta grande attenzione anche agli aspetti che riguardano la cura degli spazi comuni e la lotta al degrado»