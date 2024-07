Il 29 settembre si vota per la Provincia: chiamati alle urne 2.982 amministratori

La data era già nell’aria, ma ora è ufficiale: il 29 settembre, dalle 8 alle 20 alla Cittadella dello Sport di Bergamo, si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale . Il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi ieri ha emanato il decreto di convocazione. A poter votare saranno 2.982 tra sindaci e consiglieri dei Comuni bergamaschi: sceglieranno 16 nuovi consiglieri per Via Tasso. Non cambierà invece il presidente, la cui carica dura quattro anni, fino fine 2025. Le liste andranno depositate l’8 e 9 settembre, corredate da almeno 150 firme di amministratori: considerato l’agosto di mezzo , i tempi per la politica locale sono più che stretti. E infatti i partiti sono già all’opera: l’obiettivo dichiarato da tutti (oltre a «portare a casa» più consiglieri possibile) è di costruire liste rappresentative delle varie zone del territorio.

Le assemblee locali del Pd

La Lega discute le larghe intese

L’approccio verso le «larghe intese» rimane molto discusso in casa Lega. Il segretario Fabrizio Sala non ha mai nascosto di non esserne un fan, per usare un eufemismo. Ma nel partito c’è chi evidenzia i risultati ottenuti in questi anni e l’utilità di portare a termine il percorso avviato nel 2021. Tanto che in una recente assemblea dei sindaci del partito, la linea di «chiusura» caldeggiata dal segretario sarebbe stata bocciata a larga maggioranza dei presenti, facendo prevalere un approccio molto più possibilista. «La base però non ha mai visto di buon occhio questa alleanza – osserva Sala –. Stiamo facendo le nostre valutazioni interne. Io ho posto alcune questioni politiche: Gandolfi si farà garante di chiedere l’autonomia in tutte le sedi istituzionali? E l’elezione diretta del presidente della Provincia?». Dopo il risultato non brillante alle ultime Amministrative, per la Lega non si può escludere un ridimensionamento del gruppo di Via Tasso (oggi formato da sei consiglieri, incluso però Damiano Amaglio di «Alternativa popolare»): «È chiaro che non abbiamo gli stessi amministratori dell’altra volta – ammette Sala –. C’è però anche il maggior peso di Treviglio». Che col voto ponderato, avendo superato i 30mila abitanti, è «schizzata» in una categoria tutta sua. «Secondo me comunque il punto è che il centrodestra deve correre unito, anche con tre liste diverse», conclude Sala.