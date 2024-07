Il cadavere di uomo recuperato dai vigili del fuoco nel Serio. Indagano i carabinieri

La presenza del corpo senza vita è stata segnalata al 112 da un cittadino di passaggio verso le 10,15 di sabato 20 luglio. Le squadre dei vigili del fuoco lo hanno recuperato verso le 13,30. Saranno proprio esami più approfonditi, tra cui l’autopsia a rivelare l’identità del deceduto e a ricostruire quanto accaduto. Dai primi particolari emersi, non risulterebbero segni evidenti di violenza sul corpo dell’uomo che si stima possa avere un’età compresa tra i 35 e i 50 anni e che sembra fosse da in acqua da parecchio tempo. Ad ora non risulta nessuna denuncia di scomparsa che possa essere messa in relazione con il corpo ritrovato.