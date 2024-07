Il Cre antisolitudine per gli over 70 e per andarci c’è il taxi gratuito

Anziani troppo soli, soprattutto d’estate, quando i propri cari vanno vacanza, molte attività commerciali chiudono e la città si svuota. Da oggi c’è una buona occasione di sostegno per gli over 70 : torna infatti il «Cre» per gli anziani . Organizzato dal Comune di Bergamo in sinergia con diverse realtà del territorio si svolgerà da l unedì 15 luglio all’11 settembre e a prendere parte agli appuntamenti (tre giorni a settimana), sono cinquanta over 70 (uomini e donne) provenienti da tutti i quartieri della città intercettati dai Servizi sociali del Comune , ma anche attraverso i contatti di vicinato (alcuni di loro usufruiscono anche già del servizio di assistenza domiciliare).

Come sono organizzate le attività

A loro sono dedicati tanti laboratori tematici e iniziative (musica, ginnastica, circoli letterari e molto altro) che, insieme ai pranzi (a cura del Circolino in Città Alta), sono ospitati al Centro di tutte le età (Cte) di Celadina. «Anche quest’anno abbiamo dato la nostra disponibilità per dare gli spazi alle iniziative del Cre degli anziani. Sono tanti gli eventi in programma: da giochi a momenti di condivisione – dice il presidente del Cte del quartiere, Paolo Zanchi– . Questo per noi è un vero esempio di cittadinanza attiva. E spesso siamo fortunati perché assistiamo a delle “piccole magie”: oltre al Cre per gli over 70, infatti, ospitiamo anche iniziative per i bambini, alcuni stranieri. Molti di loro non hanno i nonni e creare delle occasioni di incontro tra generazioni è davvero emozionante. Daremo spazio anche al noto “otium” romano che non significa non fare niente, ma riempire di riflessione le giornate. Ma sempre in un’ottica di stare insieme, affinché nessuno resti solo. Sono giornate che arricchiscono non solo gli utenti, ma anche coloro che gestiscono e creano le attività». Non mancheranno le progettualità con il territorio, i diversi quartieri della città e gite fuori porta.