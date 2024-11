Il dipinto «Papa Giovanni XXIII» di Yan Pei-Ming resta all’Ospedale di Bergamo

L’opera, un ritratto monumentale del pontefice, è stata realizzata dal pittore cinese nel 2005 su commissione di Banca Popolare di Bergamo, che, nel 2014, ha deciso di concederla in comodato gratuito per dieci anni all’Asst Papa Giovanni XXIII. Ora Intesa Sanpaolo ha prolungato l’accordo per altri dieci anni.