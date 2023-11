«Il Gioco de L’Eco»: il 14 novembre tanti premi con la App

Volete vincere uno degli otto set di biglietti per il Cinema Arcadia e Zero Gravity («palestra» di tappeti elastici), che trovate all’interno dello Shopping Center Le Due Torri di Stezzano? Partecipate all’estrazione di martedì 14 novembre di adWinner e avrete la possibilità di provare ad aggiudicarvi il premio. Come funziona? È semplicissimo. Scaricate l’applicazione adWinner, la trovate gratuitamente su Appstore e Play store. Per partecipare all’estrazione vi basterà inquadrare, con l’applicazione, il Qr-Code (quel codice a barre quadrato) relativo al concorso che trovate sul giornale e scoprirete immediatamente se avete vinto il set in palio quest’oggi. Se siete abbonati, a L’Eco di Bergamo o a Corner, è ancora più semplice provare ad aggiudicarsi il premio in palio. Sarà sufficiente fare l’accesso, all’interno dell’applicazione adWinner, con l’indirizzo mail associato al vostro abbonamento. Dovrete semplicemente cliccare «Gioca e vinci» direttamente dall’applicazione e scoprirete subito se avete avuto la fortuna di aggiudicarvi il premio. Non dovrete quindi cercare il Qr-

Daniela Bruschetti di Almenno San Bartolomeo Code all’interno del giornale per partecipare. Potete prendere parte alla giocata dalle 8 alle 20 di martedì. Ognuno degli otto set in palio comprende due ingressi al cinema Arcadia, dal valore di 10 euro ognuno, e due ingressi Zero Gravity che permettono, ognuno, l’ingresso di una persona nello spazio di gioco per un’ora. Tutto il contenuto del set, figlio dell’ormai lunga collaborazione tra il giornale e lo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano, è valido fino al 31 ottobre 2024. Con adWinner si vince e Daniela Bruschetti di Almenno San Bartolomeo ne è la prova. Ha vinto un buono spesa, dal valore di 50 euro, da spendere presso lo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano.