Il «Gioco de L’Eco», venerdì agli abbonati la cartella numerata

Venerdì 19 gennaio , gli abbonati cartacei riceveranno la cartella numerata. Chi ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola, dovrà chiedere. Chi non è abbonato, ma legge il giornale cartaceo e vuole partecipare al concorso, troverà la cartella numerata con il giornale di sabato 20 e domenica 21 gennaio. Fondamentale comprare il giornale in quei giorni se volete partecipare.

I premi in palio

Cosa c’è in palio? 140 buoni spesa Esselunga da 150 euro; sette «voucher weekend» per due persone, da due notti, presso una struttura aderente al Consorzio di promozione turistica Caorle e Venezia orientale; sette pacchetti «Msc crociera», da sette notti e per due persone, in cabina con balcone; una Yaris Hybrid Trend MY24 di Sarco.