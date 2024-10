Il gioco de «L’Eco»: venerdì e domenica la cartella in edicola. Tutte le info per partecipare

Venerdì 1 novembre e domenica 3 novembre, con la consegna delle cartelle insieme al giornale, parte il Gioco de L’Eco, il consueto concorso, che mette in palio tantissimi premi. Giovedì 31 ottobre gli abbonati alla versione cartacea del giornale ricevono la cartella e l’adesivo numerato . Chi ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola, deve chiedere.

Gli abbonati digitali hanno ricevuto una mail mecoledì 30 ottobre. Devono controllare la casella di posta associata all’abbonamento. Cliccando «Voglio giocare» riceveranno un numero per le estrazioni giornaliere e parteciperanno automaticamente all’estrazione finale, quella che mette in palio una Suzuki New Swift 1.2 Top Hybrid della concessionaria Autorota.