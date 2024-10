Il Gip di Milano: «Piano Covid inidoneo, archiviate le accuse a Gallera»

Archiviate le accuse contro Giulio Gallera e Luigi Cajazzo (assessore e direttore al Welfare in Lombardia ai tempi della pandemia del 2020) riguardanti il piano regionale per contrastare il Covid. «Non può ritenersi indebita la mancata adozione di atti e provvedimenti attuativi del piano pandemico nazionale e regionale che, come è emerso dalle complesse indagini, sarebbero comunque risultati inidonei, nel caso specifico, a fronteggiare un’epidemia di livello mondiale, tale da suggerire» durante la pandemia, «di predisporre un nuovo piano con misure più incisive». È quanto scritto nel provvedimento con cui il gip di Milano, Rossana Mongiardo, ha archiviato le posizioni, trasmesse dai pm di Bergamo, di Giulio Gallera e Luigi Cajazzo, ai tempi assessore e direttore generale del Welfare in Lombardia accusati di rifiuto d’atti d’ufficio.