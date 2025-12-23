Il liceo Falcone in onda su RaiUno: ospite di «Uno Mattina in famiglia»

La troupe ha fatto visita al Liceo bergamasco nella sede di via Dunant, effettuando riprese e interviste a diversi studenti, docenti e alla dirigente scolastica Gloria Farisé durante speciali attività scolastiche pomeridiane: il coro d’Istituto, il gioco degli scacchi e l’attività teatrale in lingua inglese. La conduzione delle interviste è dello psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, in arte «Lo Psicologo della Strada», mentre la regia viene curata da Andrea Rispoli, in grado di far risaltare al meglio le location e ogni attività.

Il coro «Il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo, scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo e unica in Italia a insegnare lingua e letteratura coreana, è orgoglioso di avere partecipato a questa rubrica Rai dal grande valore educativo, in grado di mettere in risalto l’energia e la voglia di futuro delle nostre ragazze e ragazzi impegnati in coinvolgenti attività anche a livello emotivo per lo stare bene a scuola - dichiara la dirigente scolastica Gloria Farisé –. Sono grata alla Rai, in particolare a Stefano Pieri e Andrea Rispoli, che ringrazio per l’elevata professionalità e la simpatia con cui si sono approcciati a tutti noi, per confezionare un servizio di grande attenzione al protagonismo studentesco e al personale scolastico».

Tutti sono rimasti entusiasti dell’esperienza e hanno tirato fuori i propri stati d’animo ed emozioni, interloquendo con il bravissimo Stefano Pieri, cantando, suonando, giocando a scacchi e recitando in inglese di fronte alla telecamera, sotto gli occhi attenti del regista Andrea Rispoli. Di fronte alle bandiere e al mappamondo, due gruppetti di liceali salutano Stefano Pieri snocciolando con scioltezza le lingue straniere insegnate al «Falcone» (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo, cinese, coreano, giapponese); poi viene accompagnato in visita alla scuola, con il supporto del personale non docente.

Seconda tappa: l’aula magna. Qui è schierato il coro di studenti e docenti diretto dal professor Stefano Bertuletti, responsabile del progetto. Vengono ripresi mentre eseguono il pezzo «Rhythm of Life», canone a tre voci con melodia tratta dal musical «Sweet Charity». Sono accompagnati da due studentesse abilissime con l’archetto, mentre al piano siede Nicoletta Fabiani, professoressa di inglese ora in pensione.

Terza tappa: l’attività teatrale. Creata per gli open day dalla professoressa Renata Ferrari, responsabile del laboratorio teatrale stabile del Liceo “Falcone”, la performance vede in scena le studentesse Beatrice Popia, Elisa Messina, Benedetta Nicolaci, Miriam Polisena e Mariana Braga Costa, mentre recitano la propria parte, ognuna con grande passione, nella breve riduzione del racconto «A Christmas Carol» di Charles Dickens.

Tappa finale della troupe di RaiUno: i tavoli con gli scacchi. Seduta di fronte a re, torri e alfieri, insieme a diversi studenti e al professor Andrea Robert, coordinatore del gruppo, la dirigente scolastica Gloria Farisé scambia qualche battuta con il conduttore: mostra i suoi ragazzi «scacchisti», mentre socializzano e affinano la logica, e parla del Liceo «Falcone» con brillante verve, mettendone in luce particolarità e qualità proprie dell’offerta formativa.