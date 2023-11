Il Natale a Bergamo, ecco tutte le iniziative. I commercianti: «Scegliete noi per i vostri regali»

È iniziato il conto alla rovescia del Natale 2023 e il Distretto Urbano del Commercio di Bergamo insieme ai commercianti del Duc, il Distretto Urbano del Commercio della città, con il contributo del Comune di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo e la partecipazione delle associazioni dei commercianti del Centro città, Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo e Città Alta, si prepara ad accendere il grande Albero di Natale e dare ufficialmente il via alle iniziative per il Natale di Bergamo.

«Se Bergamo ti sta a cuore»

L’atmosfera natalizia colora la città e questo è il messaggio trasmesso dai commercianti: «Se Bergamo ti sta a cuore, scegli il regalo perfetto nei negozi della tua città». Questo il claim scelto quest’anno per invitare allo shopping cittadino e sostenibile.

L’albero di Natale e la ruota panoramica

La ruota panoramica

La grande ruota panoramica è tornata in Piazza Matteotti pronta a regalare emozioni indimenticabili grazie ai suoi 32 metri di altezza. Come lo scorso anno le cabine sono 24, di cui una attrezzata per i disabili e una vip, ognuna delle quali con 6 posti a disposizione. La ruota panoramica è realizzata grazie al contributo di Valtellina Spa. L’attrazione è aperta al pubblico fino al 13 gennaio, tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:45.

I costi non variano rispetto al 2022: corsa singola 7 euro e 5 euro (sotto i 115 cm di altezza) per 2 giri da 8/10 minuti complessivi; cabina Vip per 2 persone 60 euro, 4 persone 120 euro. Durata della corsa 30 minuti con aperitivo. Gratuito l’accesso alla cabina per i disabili; gruppi e famiglie con riduzioni in cassa (minimo 4 persone) e gruppi di scolaresche (minimo 20 persone): 5 euro fino alla terza elementare e 6 euro dalla quarta. Durata della corsa di 3 giri da 15 minuti, anziché 2 giri.

Il Natale a Bergamo

Accensione dell’albero

Domenica 26 novembre alle ore 17.30 in piazza Vittorio Veneto, si rinnova la tradizione dell’accensione dell’Albero di Natale, un momento emozionante che celebra l’inizio ufficiale della stagione natalizia. Per il quarto anno consecutivo, l’abete che illuminerà il Natale di Bergamo è un omaggio alla Città del Comune di Gorno. L’albero, alto 15 metri e già destinato al taglio, rappresenta ancora una volta la vicinanza tra la Città di Bergamo e la Valle.

Babbo Natale è atterrato in città!

Accanto al grande all’albero di Natale, dal 26 novembre al 7 gennaio arriva una vera e propria casetta per ospitare Babbo Natale, gli elfi e le sue renne durante tutto il periodo natalizio. L’iniziativa è a cura dei commercianti del Centro città.

In tanto in centro nei weekend prima di Natale

(Foto di Beppe Bedolis)

Il Villaggio di Natale

A partire dal 24 novembre torna, in Piazza Matteotti, il Villaggio di Natale di Comap. Quest’anno sono 16 le casette che propongono prodotti di enogastronomia, dolci tipici, articoli di Natale e gustose idee regalo. Il piccolo villaggio è aperto dalle 9.00 alle 20.30 tutti i giorni, mentre da giovedì a domenica e durante i festivi la chiusura è posticipata alle 22.30.

Aspettando il Natale in centro

(Foto di Beppe Bedolis)

Le luminarie natalizie

Gomitoli di luce e sfere natalizie rosse illuminano il centro città, Borgo Santa Caterina e Borgo Palazzo, per accendere il Natale con la loro luce avvolgente e romantica. Noccioli luminosi e sfere rosse decorano la passeggiata del “Sentierino”, nel cuore della città, dove si snodano le tipiche bancarelle di Natale. Per le vie di Città Alta tondi colorati e luci omaggiano l’atmosfera sospesa della mostra di Yayoi Kusama, Infinito Presente. Sono circa 10 i km di fili e gomitoli di luci led ad alto risparmio energetico che adornano più 25 vie in città, dal centro ai borghi.

La giostra

(Foto di Beppe Bedolis)

Christmas Design

Novità di quest’anno è la prima edizione di «Christmas Design. La creatività per il Natale 2023» una grande mostra che dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 porta nelle piazze, nelle vie e nei cortili più iconici di Bergamo, l’anima Pop del Natale di Bergamo. Venti installazioni d’autore sviluppano il racconto natalizio, declinato lungo un inedito itinerario di scoperta tra realtà e illusione, da Città Bassa fino a Città Alta.

Borgo Santa Caterina

Domenica 3 dicembre torna il Santa Caterina Christmas Market nuova edizione del mercatino che si snoda lungo la via del Borgo. Dalle 10 alle 18 l’ingresso diventa pedonale e la strada si anima di espositori e delle vetrine di 80 negozi ricchi di idee e proposte sui regali di Natale. Non mancheranno numerose aree food e laboratori, intrattenimento e animazioni per grandi e piccini.