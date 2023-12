Il Natale a Bergamo tra Santa Lucia e Babbo Natale. Tantissime famiglie a spasso, traffico in tilt - Foto

E’ una domenica natalizia quella in centro a Bergamo. Tantissime famiglie, molte coppie e gruppi di amici domenica 3 dicembre si sono diretti tra via Broseta e fino a via Pignolo, a spasso per una città addobbata a festa. Complice la giornata di sole seppur fredda, a Bergamo si sono registrate per tutta la giornata lunghe code, traffico in tilt e strade colme di pedoni.

Le tradizioni vincono

Il Natele richiama sempre molti bergamaschi in centro e le tradizioni piacciono: in primis da segnalare le code per entrare nella chiesa di Santa Lucia per la tradizionale letterina, in tanti hanno aspettato anche di incontrare Babbo Natale nella casa realizzata da Bergamo Incentro con il Duc e il Comune di Bergamo nei pressi del grande albero di Natale, in piazza Vittorio Veneto. A poca distanza la tradizionale Capanna de L’Eco di Bergamo, meta da sempre amata dai bergamaschi.

La casetta di Babbo Natale

Si ricordano gli orari di apertura della casetta di Babbo Natale, la novità di quest’anno: è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 15.30 alle 19, Babbo Natale lo potrete trovare tutti i sabati e le domeniche oltre all’8 e 13 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

E poi i negozi aperti hanno richiamato l’attenzione di molti: c’è chi ha iniziato a organizzarsi con i regali di Natale, oltre a fare un giro sulla ruota panoramica,dare una sbirciatina tra i mercatini e la pista di pattinaggio. Insomma, grande successo per il centro cittadino che punta al Natale con iniziativa e progetti, al fine di attirare anche nuovi clienti nei negozi del centro.

Bene anche in Santa Caterina