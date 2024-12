Il Natale sulle Mura o in Piazza Vecchia: ristoranti pieni e bel tempo per gite e passeggiate

Intorno alle 11 erano pochi anche i clienti tra le casette di Natale sul Sentierone. «Questa mattina (25 dicembre, ndr) abbiamo aperto alle 9 - spiega Federica Nello, presidente di Comap Bergamo, ente organizzatore - e c’è stato un po’ di movimento ma non moltissima gente. Ci aspettiamo più persone nel pomeriggio, anche perché in questi giorni, anche grazie al bel tempo, c’è stato un notevole afflusso». Erano pochi anche i bambini sulla storica giostra a cavalli “Old Carousel” in piazza Vittorio Veneto.

In centro tra mercatini e giostra

«In mattinata - dice il titolare Roberto Formaggia - i bambini saranno tutti a casa, intenti a scoprire i loro regali. In ogni caso, in questi giorni c’è stata affluenza e siamo soddisfatti». Non molti neanche i cittadini a passeggio in via XX Settembre ed erano pochi anche i bar aperti in centro città: tutti chiusi quelli in Piazza Pontida, ad esclusione del “P40 Caffe”, dove verso le 11.30 erano presenti molti clienti per una colazione oppure un aperitivo in attesa del tradizionale pranzo di Natale.

Natale a spasso per Bergamo

(Foto di Bedolis) Sono stati, però, molti i clienti in alcuni panifici, segno che probabilmente tanti hanno scelto un pranzo tranquillo a casa con la famiglia. «Noi la mattina di Natale abbiamo venduto circa il 25% in più - racconta la dipendente di un panificio in centro città che preferisce mantenere l’anonimato -, in particolar modo per l’acquisto del pane».

Mattina tranquilla, pomeriggio più movimentato

Situazione simile in Città Alta, dove poco dopo le 12 c’erano pochi cittadini a passeggio: in Piazza Vecchia si contavano sì e no una ventina di persone presenti ed erano pochi anche i bar aperti.

Code verso le Valli

In compenso, sempre attorno a mezzogiorno c’erano lunghissime code di automobili in direzione delle Valli, in particolar modo sulla Circonvallazione e in via Stabello: probabilmente molti cittadini hanno optato per un pranzo in un ristorante fuori città o per una gita in montagna.

Dall’ora di pranzo ristoranti pieni in città e provincia, nel pomeriggio Città Alta ha iniziato ad animarsi con passeggiate lungo le Mura, il caffè in Città Alta o una merenda leggera dopo il tradizionale pranzo