Da Orio ai mercatini e centri commerciali. Controlli serrati in Bergamasca

Presenti i vertici delle Forze di polizia, il Comune di Bergamo e la Provincia al fine di valutare congiuntamente il livello di sicurezza del dispositivo in atto e concordare, alla luce delle direttive del Ministero dell’Interno , eventuali ulteriori rafforzamenti, che saranno disposti con successive immediate ordinanze del Questore .

I luoghi più caldi

«Massima vigilanza»

«L’attentato di Magdeburgo in Germania, inoltre, avvenuto in un periodo di incremento degli eventi pubblici, civili e religiosi, rischia di incidere sulla serenità delle comunità locali» continua la nota della Prefettura di Bergamo. A tal fine, è stata indirizzata dalla Prefettura una circolare agli Amministratori locali per promuovere la massima vigilanza sulle manifestazioni natalizie in programma nei rispettivi territori.