Domenica 15 Febbraio 2026
Il nuovo ponte slitta: in via dei Caniana
limiti fino al 30 giugno
DA SAPERE. La fine dei lavori era prevista per maggio, ma ora sono state prorogate fino al 30 giugno le limitazioni viabilistiche.
Si allungano i tempi per il nuovo ponte in via dei Caniana, nei pressi dell’Università. Nell’ambito dei lavori di Rete ferroviaria italiana per il raddoppio della linea tra Bergamo e Ponte San Pietro sono state recentemente prorogate fino alle ore 19 del prossimo 30 giugno le limitazioni viabilistiche in via dei Caniana, tra cui il restringimento della carreggiata e la deviazione del traffico su una sola semicarreggiata.
Nell’ultimo aggiornamento ufficiale diffuso a dicembre da Rete ferroviaria italiana (Rfi) si indicava fine maggio come data prevista per il termine dei lavori di ricostruzione del ponte ferroviario, che era stato demolito a dicembre, in anticipo sui tempi. L’intervento - lungo un asse delicato per la viabilità cittadina vista la vicinanza con il ponte di via San Bernardino il cui sottopasso è chiuso da settembre sempre i lavori di rifacimento a cura di Rfi - rischia ora di essere concluso con un mese di ritardo.
L’ordinanza del Comune richiama infatti l’istanza presentata dall’impresa D’Agostino Costruzioni Generali spa, che sta curando i lavori e che, si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio di Palazzo Frizzoni, ha presentato richiesta per «ottenere la proroga dei provvedimenti viabilistici temporanei necessari per completare i lavori».
I divieti
Sono quindi confermati, fino al 30 giugno, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, ambo i lati, per tutte le categorie dei veicoli, il restringimento della carreggiata con deviazione dei flussi veicolari sulla semicarreggiata non interessata dai lavori e garantendo sempre una corsia per ogni senso di marcia, la deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto a quello interessato dai lavori e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h.
