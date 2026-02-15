Si allungano i tempi per il nuovo ponte in via dei Caniana, nei pressi dell’Università. Nell’ambito dei lavori di Rete ferroviaria italiana per il raddoppio della linea tra Bergamo e Ponte San Pietro sono state recentemente prorogate fino alle ore 19 del prossimo 30 giugno le limitazioni viabilistiche in via dei Caniana, tra cui il restringimento della carreggiata e la deviazione del traffico su una sola semicarreggiata.

Nell’ultimo aggiornamento ufficiale diffuso a dicembre da Rete ferroviaria italiana (Rfi) si indicava fine maggio come data prevista per il termine dei lavori di ricostruzione del ponte ferroviario, che era stato demolito a dicembre, in anticipo sui tempi. L’intervento - lungo un asse delicato per la viabilità cittadina vista la vicinanza con il ponte di via San Bernardino il cui sottopasso è chiuso da settembre sempre i lavori di rifacimento a cura di Rfi - rischia ora di essere concluso con un mese di ritardo.

L’ordinanza del Comune richiama infatti l’istanza presentata dall’impresa D’Agostino Costruzioni Generali spa, che sta curando i lavori e che, si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio di Palazzo Frizzoni, ha presentato richiesta per «ottenere la proroga dei provvedimenti viabilistici temporanei necessari per completare i lavori».

I divieti