Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 15 Febbraio 2026

Il nuovo ponte slitta: in via dei Caniana
limiti fino al 30 giugno

DA SAPERE. La fine dei lavori era prevista per maggio, ma ora sono state prorogate fino al 30 giugno le limitazioni viabilistiche.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore
I lavori di demolizione del ponte a dicembre
I lavori di demolizione del ponte a dicembre

Si allungano i tempi per il nuovo ponte in via dei Caniana, nei pressi dell’Università. Nell’ambito dei lavori di Rete ferroviaria italiana per il raddoppio della linea tra Bergamo e Ponte San Pietro sono state recentemente prorogate fino alle ore 19 del prossimo 30 giugno le limitazioni viabilistiche in via dei Caniana, tra cui il restringimento della carreggiata e la deviazione del traffico su una sola semicarreggiata.

Nell’ultimo aggiornamento ufficiale diffuso a dicembre da Rete ferroviaria italiana (Rfi) si indicava fine maggio come data prevista per il termine dei lavori di ricostruzione del ponte ferroviario, che era stato demolito a dicembre, in anticipo sui tempi. L’intervento - lungo un asse delicato per la viabilità cittadina vista la vicinanza con il ponte di via San Bernardino il cui sottopasso è chiuso da settembre sempre i lavori di rifacimento a cura di Rfi - rischia ora di essere concluso con un mese di ritardo.

L’ordinanza del Comune richiama infatti l’istanza presentata dall’impresa D’Agostino Costruzioni Generali spa, che sta curando i lavori e che, si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio di Palazzo Frizzoni, ha presentato richiesta per «ottenere la proroga dei provvedimenti viabilistici temporanei necessari per completare i lavori».

I divieti

Sono quindi confermati, fino al 30 giugno, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, ambo i lati, per tutte le categorie dei veicoli, il restringimento della carreggiata con deviazione dei flussi veicolari sulla semicarreggiata non interessata dai lavori e garantendo sempre una corsia per ogni senso di marcia, la deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto a quello interessato dai lavori e l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ponte San Pietro
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Costruzioni, Proprietà
D. Am.
Rete ferroviaria italiana
Rfi
comune
Palazzo Frizzoni