Il ricordo di Matilda attraverso le note del compagno di classe Marco - Il video

Difficile, forse impossibile, superare quanto successo. I compagni di classe di Matilda Agnesi, studentessa di quarta all’Istituto Aeronautico Locatelli tragicamente mancata una settimana fa , ci stanno provando in tanti modi. Marco Fildan ha affidato alla musica il suo omaggio a Matilda, componendo per la sua compagna di classe un brano per pianoforte solo. Il brano si intitola “Corri Matilda” ed è stato condiviso con gli studenti delle classi quarte in occasione di un semplice concerto improvvisato a scuola nei giorni scorsi.

«Ho scelto questo titolo, perché ora tu ti trovi in un luogo migliore, dove il dolore non esiste e le lacrime non scorrono più. Corri lontano dalle sofferenze della vita, Matilda, e trova la pace che meriti. Mi manca terribilmente la tua presenza, il tuo modo di fare, ogni piccolo gesto che rendeva speciale ogni giorno - spiega Marco il suo gesto -. Ma so che un giorno ci ritroveremo, e correremo insieme in un posto dove il dolore e la sofferenza saranno solo un lontano ricordo. Nel frattempo, porterò con me il calore dei nostri ricordi, che mi daranno la forza di andare avanti. Ciao, Marco».