Istituto Locatelli in lutto: «La morte di Matilda non spezzi l’amore e la stima per la vita »

Non ci sono parole. Non è solo un modo di dire, è un tentativo di dare forma a un dolore troppo grande da accettare. Nella mattinata di lunedì 27 maggio tutto l’Istituto Aeronautico Locatelli, gli studenti, i docenti, il dirigente, il personale ausiliario e della segreteria, con questo dolore hanno dovuto fare i conti. Matilda Agnesi, studentessa del quarto anno del liceo scientifico, non c’è più. Venerdì sera, mentre stava tornando a casa a Cossirano, frazione di Trenzano (Brescia), è rimasta vittima di un incidente stradale. Ha perso il controllo della sua moto, è finita in un campo, ed è morta sul colpo.

«Sono molte le domande che salgono dal cuore davanti a questo tragico evento – così ha esordito don Renzo Zambotti, docente di religione al Locatelli che ieri mattina ha cercato di dare conforto agli studenti riuniti nell’aula magna dell’istituto -. Domande riguardo alla dinamica dell’incidente, alle sue cause se possono essere determinate, alle responsabilità dirette o indirete, se esistono. Ma sentiamo con chiarezza che nessuna risposta cambierebbe la realtà. Davanti a noi c’è la consapevolezza che Matilda non c’è più». È giusto questo? È umano? E come può essere possibile per noi, e soprattutto per la famiglia vivere un evento così tragico senza perdere l’amore per la vita, il desiderio di affrontare il futuro, la sensibilità verso la sofferenza anche degli altri?

La risposta che suggerisce don Renzo è un invito e al tempo stesso un monito:«Nel Libro delle Lamentazioni si legge: “Voglio riprendere speranza. Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione, è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore”». Un invito dunque «ad attendere in silenzio perché Dio possa scrivere, nonostante tutto, un futuro per la nostra vita» e un monito perché «la morte non avveleni la nostra vita facendoci dimenticare di vivere, proprio come avrebbe voluto fare Matilda che sarebbe felice di vederci sorridere alla vita». L’aula di Matilda ieri è rimasta vuota per tutta la mattinata, sul suo banco un’orchidea bianca. I compagni ancora increduli per l’accaduto sono riusciti solo ad osservare attoniti quei fiori e quel banco. Un vuoto e un silenzio troppo duro da sopportare. Così si sono ritrovati fuori, in cortile, vicini gli uni agli altri per cercare, e dare conforto, a chi tra loro non riusciva a trattenere le lacrime.