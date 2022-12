Il sella per la solidarietà, a Bergamo arriva la «Pedalata di Babbo Natale»

«Andare in bicicletta fa bene e può fare del bene». Potrebbe essere questa affermazione di Claudia Ratti, Presidente di Aribi – Associazione per il rilancio della bicicletta – lo slogan della «Pedalata di Babbo Natale», iniziativa benefica che si terrà il giorno della vigilia di Natale a Bergamo, presentata mercoledì 21 dicembre a Palazzo Pirelli (Milano). L’evento, giunto alla 12ª edizione, ha visto nel corso degli anni un aumento costante sia dei partecipanti sia di associazioni e realtà del territorio, come ad esempio gli «Amici delle gitarelle», presenti anche loro in conferenza stampa con il presidente Giovanni Billeci.