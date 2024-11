«Sono in Terra Santa da una trentina d’anni e ho vissuto diversi momenti drammatici, come l’assedio alla Basilica della Natività di Betlemme durante la seconda Intifada del 2002 o la guerra in Siria». Ma per monsignor Bruno Varriano , Vescovo ausiliare del Patriarcato latino di Gerusalemme, il conflitto in atto tra Israele e Hamas è «sicuramente il periodo peggiore».

«Momenti difficili per la Terra Santa»

L’invito ai fedeli: «Pregate per la pace»

Il Vescovo Varriano ha quindi esortato i fedeli a «pregare per la pace. La chiesa di Bergamo ha fatto un grande dono alla Terra Santa, dando i natali al patriarca Pizzaballa – ha detto Varriano –. Non appena ci saranno le condizioni, vi invito a recarvi in Terra Santa in pellegrinaggio. È mio desiderio, se il cardinale me lo consentirà, poter accompagnare in pellegrinaggio i giovani di questa comunità». Durante l’omelia, alla presenza delle autorità civili e militari della Valle San Martino, con in testa il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, il Vescovo s’è soffermato sulla figura del Santo, di cui lunedì ricorreva la solennità: «Il suo esempio è illuminante perché mostra che il cristiano deve essere un testimone della vita di Cristo – ha spiegato monsignor Varriano, ospite a Calolziocorte dell’arciprete don Antonio Vitali e dei suoi collaboratori don Valentino Ferrari e don Matteo Cortinovis –. La sua santità, semplice e profonda, si radica sulla relazione con Cristo e sul riconoscimento di Cristo nel povero. San Martino ci invita a seguire la via dell’amore in ogni situazione».