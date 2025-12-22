Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025

Il Vescovo Beschi in carcere: «Qui le condizioni sono sempre più difficili»

LA VISITA. Nel tradizionale momento di condivisione degli auguri di Natale alla casa circondariale di via Gleno a Bergamo, il Vescovo di Bergamo è tornato a porre l’attenzione sulle difficili condizioni dei detenuti.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il Vescovo in visita nel carcere di via Gleno a Bergamo in occasione del Natale 2025
Il Vescovo in visita nel carcere di via Gleno a Bergamo in occasione del Natale 2025
(Foto di Colleoni)

Bergamo

«Da tanti anni vengo in carcere e sono un po’ tentato di rassegnarmi a situazioni che peggiorano invece di migliorare. Qui le condizioni sono sempre più difficili». Monsignor Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, accende di nuovo la luce sul mondo della giustizia. Lo ha fatto lunedì 22 dicembre in occasione della consueta visita alla casa circondariale di Bergamo per il Natale.

Il Vescovo, accompagnato dalla direttrice del carcere Antonina D’Onofrio, ha incontrato i detenuti e guidato un momento di preghiera al Femminile e al Penale, per poi celebrare la Messa nella cappella del Circondariale.

Oltre lo scoramento, l’impegno prosegue: «Noi vescovi lombardi ci siamo impegnati molto in quest’anno giubilare, e come Papa Francesco e Papa Leone abbiamo chiesto un atto di clemenza – ha ricordato monsignor Beschi -. La Chiesa cerca di mantenere viva l’attenzione della società su questo tema: serve accoglienza dopo il fine pena e impegno delle comunità affinché le persone abbiano le condizioni per non tornare a sbagliare».

La visita del Vescovo di Bergamo Francesco Beschi in carcere per gli auguri natalizi, il 22 dicembre 2025
La visita del Vescovo di Bergamo Francesco Beschi in carcere per gli auguri natalizi, il 22 dicembre 2025
(Foto di Yuri Colleoni)

«Il carcere attraversa un momento difficile, il sovraffollamento non ci dà respiro», riconosce Antonina D’Onofrio. Sono 585 i reclusi di via Gleno, a fronte di 319 posti regolamentari.

Bergamo
Giustizia, Criminalità
giustizia
Sociale
Questioni sociali (generico)
Francesco Beschi
Antonina D’Onofrio
Luca Bonzanni
papa francesco
Papa Leone