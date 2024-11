Il Vescovo: «I Santi sono anche le persone buone che incontriamo». Al Cimitero la preghiera per i defunti

La Chiesa celebra la solennità di Ognissanti, che ricorda la comunione dei Santi. Alle 10.30 in Cattedrale, il Vescovo Francesco Beschi ha presieduto una solenne concelebrazione eucaristica che iniziata con il canto delle Litanie dei Santi.

Francesco Beschi nell’omelia ha detto che «i Santi hanno camminato non solo sulle strade del mondo ma anche sulle strade del. Vangelo e celebrare la festa dei Santi è importante per noi perché cresca il desiderio di diventare santi che significa vivere nella familiarità con Dio. Ci sono Santi che sono le persone buone che incontriamo, senza un eroismo visibile, ma che nel quotidiano testimoniano la fede e l’amore di Dio».

La celebrazione si è poi conclusa con il canto della Cappella musicale del Duomo.

La Cattedrale durante la celebrazione della Messa di Ognissanti presieduta dal Vescovo

(Foto di Colleoni) Il Vescovo Francesco Beschi sull’altare del Duomo per la celebrazione di Ognissanti

(Foto di Colleoni)

Nel pomeriggio la celebrazione al cimitero

Nel pomeriggio monsignor Beschi ha presieduto la Messa nella chiesa di Ognissanti all’interno del cimitero monumentale. Nella celebrazione, a cui erano presenti le autorità civili e militari della città e i rappresentanti delle Associazioni d’Arma, il Vescovo ha pregato per i defunti, riservando un ricordo ai morti dei quali ogni giorno la cronaca locale e mondiale ci narra. «Preghiamo per i nostri cari, per i Caduti delle guerre e per tutte le vittime della guerra che ancora strazia tanti popoli. Preghiamo per i tanti e troppi caduti sul lavoro. Preghiamo per le vittime della violenza e in modo particolare per le donne morte per la violenza. Preghiamo per le vittime delle catastrofi naturali». Si è fatto voce del dolore di chi conserva la memoria di persone care. «Teniamo nel nostro cuore l’eredità spirituale e il bene che ci hanno lasciato». Al termine, un corteo con sosta al monumento e al sacrario per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre con la posa di corone di alloro.

L’omaggio della sindaca Carnevali

(Foto di Colleoni) Il Vescovo Beschi al cimitero

(Foto di Colleoni) Tanti bergamaschi al Monumentale

(Foto di Colleoni)

Gli appuntamenti di sabato 2 novembre

Sabato 2 novembre è il giorno dedicato alla commemorazione di tutti i Defunti. Nel pomeriggio alle 15.30, nella chiesa del cimitero civico, il vicario generale monsignor Davide Pelucchi presiede una Messa solenne, concelebrata anche dai Frati Cappuccini che officiano nella chiesa e da alcuni parroci della città. La sera alle 18, in Cattedrale, il Vescovo Beschi presiede una solenne concelebrazione eucaristica in memoria e suffragio di tutti i defunti della diocesi.

Il 4 novembre il ricordo dei missionari

Lunedì 4 novembre la nostra diocesi ricorderà invece i missionari e le missionarie (sacerdoti, religiosi, religiose, laici) defunti nel corso dell’anno, che hanno speso la vita per l’evangelizzazione e la promozione umana delle popolazioni di vari continenti. In loro memoria e suffragio, nella chiesa del cimitero civico, alle 15.30 sarà celebrata una Messa, presieduta dal vicario episcopale monsignor Michelangelo Finazzi.

Giovedì 7 novembre la nostra diocesi farà memoria di tutti i Vescovi che l’hanno guidata nel corso dei secoli con una Messa alle 18 in Cattedrale, presieduta da monsignor Francesco Beschi. Nella cripta sono conservate le tombe dei Vescovi Radini Tedeschi, Marelli, Bernareggi, Piazzi, Gaddi, Oggioni e Amadei.

Ottavario dei defunti alle Chiesa delle Grazie a Bergamo

Prende il via il 1° novembre, nella chiesa parrocchiale delle Grazie, l’Ottavario dei defunti, divenuto ormai una tradizione. «Quando sono giunto in questa parrocchia – sottolinea monsignor Valentino Ottolini, prevosto delle Grazie – ho reintrodotto l’Ottavario, che consente la partecipazione alle Messe sia dei parenti, sia dei fedeli di altre parrocchie. Ogni giornata sarà dedicata a un determinato articolo di fede contenuto nel Credo apostolico, a cominciare dalla Comunione dei Santi. Accanto a quelli prettamente liturgici, ci sarà spazio per momenti culturali, come la letteratura e la musica sacra. Quest’ultima vedrà l’esecuzione del “Requiem”, divenuto una tradizione nel nostro Ottavario».

Solennità di Ognissanti: Messe alle 7, 8,30, 10, 11,30, 17 (solenne) e 18,30; alle 16 adorazione eucaristica; alle 16,30 Vespri. Sabato: Messe alle 7,30, 10 e 18; alle 17,30 Vespri dell’Ufficio dei defunti. Domenica: Messe alle 7, 8,30, 10 (in suffragio dei Caduti per la patria), 11,30, 17 (per i defunti della parrocchia) e 18,30; alle 16 adorazione eucaristica; alle 16,30 Vespri. Si prosegue lunedì: Messe alle 10 (per i defunti di Rinascita cristiana) e alle 18 (per i defunti del Rotary Club Bergamo ovest).

Lunedì: Messe alle 10 (per i defunti del Gruppo biblico) e 18 (per i defunti dei Cavalieri dell’Ordine del Santo Sepolcro); alle 21 Elevazione musicale «Requiem di Mozart» a cura del Coro Canticum Novum.