Il vescovo in preghiera in Curia: segno di vicinanza nel giorno dei funerali di Benedetto XVI

La Diocesi di Bergamo si è unita alle celebrazioni per l’addio al Papa emerito Benedetto XVI con una preghiera di suffragio in Curia vescovile nella mattinata di giovedì 5 gennaio , presieduta dal vescovo monsignor Francesco Beschi. «Abbiamo desiderato unirci alle celebrazioni per manifestare una ulteriore vicinanza», ha detto monsignor Beschi.