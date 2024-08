Il Vescovo nella solennità dell’Assunzione: «Preghiamo insieme, la Chiesa tutta, per la pace»

Le parole della supplica per la pace composta dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, sono risuonate ieri nella Basilica di Santa Maria Maggiore al termine della Messa presieduta dal vescovo Francesco. Nella solennità dell’Assunzione di Maria la preghiera per la pace, su invito del Patriarca, si è elevata in ogni parte del mondo. «Preghiamo insieme, la Chiesa tutta, per la pace, – ha detto monsignor Beschi – per le comunità cristiane della Terra Santa e degli angoli del mondo devastati dalla guerra, per coloro che si adoperano per la pace, per chi si converte alla pace».