In un anno 1.700 incidenti e 4 vittime. «La prevenzione comincia dai giovani»

A presentare l’incontro Omar Fantini. Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche antidroga, è stato sviluppato dal Comune di Bergamo, ente capofila, integrando programmi e azioni sul campo promossi con la polizia locale, Ats, Asst Papa Giovanni, Università e Prefettura. «Obiettivo del progetto – ha precisato il vicesindaco – è stato quello di svolgere un’attività preventiva, soprattutto per i giovani che sono maggiormente esposti alle problematiche legate alla mancanza di una guida sicura. Un tema che, con gli oltre 1.700 incidenti rilevati in un anno, riguarda anche il nostro territorio». Strettamente legato al tema della guida sicura anche quello delle dipendenze da alcool e droga: «Un tema che ci vede molto impegnati perché registra un trend in crescita e in continuo mutamento – ha sottolineato Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali –. Per questo è importante fare rete tra tutte le realtà interessate, dalla polizia locale all’Ats. Compito dell’amministrazione è anche raccogliere la sfida offerta da questo progetto, vale a dire dialogare e ascoltare i ragazzi».