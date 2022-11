In Città Alta il Natale raddoppia: pista di pattinaggio al Carmine e mercatino al Circolino

A suo modo, la notizia porta con sé una valenza addirittura storica: da una parte, nel cortile dell’ex monastero del Carmine , torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio ; dall’altra al posto dei tavolini del Circoli n o , all’esterno del complesso di Sant’Agata arrivano le casette del «Giardino di Natale» . In mezzo sarà riaperto il passaggio che tornerà ad unire anche fisicamente i due ex monasteri, così come quando furono costruiti.