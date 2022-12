«In fin di vita nel Mediterraneo, rinato e accolto: grazie Bergamo»

Il periodo di Natale è una festa di luci, di sorrisi, di condivisione. Sentimenti che non sono sempre scontati. Per qualcuno sono stati un miraggio. Un desiderio tenuto segreto con l’amico di giochi. Per tanti anni. In un Egitto dove la libertà non è quella che conosciamo in Europa. E solo oggi può festeggiare un Natale pieno, di rinascita, che fa felice lui e rende felici gli altri, la comunità in cui vive e lavora.