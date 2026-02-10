Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 10 Febbraio 2026

In malattia, ma dirigeva una scuola. Dovrà ridare 56mila euro allo Stato

IL CASO. Assunta come assistente amministrativa in un istituto cittadino, ha lavorato sei giorni. Era direttrice in Calabria.

Luca Testoni
Luca Testoni

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Era stata assunta a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con le mansioni di assistente amministrativa in una scuola pubblica della città. Ma per tutta la durata del contratto - tra il primo settembre 2021 e il 12 giugno dell’anno successivo - si è presentata al lavoro solo sei giorni. In altre parole, era praticamente sempre in malattia. Peccato che durante l’assenza dal servizio facesse la direttrice di una scuola primaria privata in un centro in provincia di Reggio Calabria di cui è originaria. Per questo motivo, la sezione lombarda della Corte dei conti ha quantificato in 56mila euro il danno erariale che una cinquantunenne calabrese dovrà risarcire in favore dell’Ufficio scolastico regionale.

A seguire la prospettazione della Procura erariale, fatta propria dai giudici, l’assenza per malattia della donna era «ingiustificata per due ragioni»: in primo luogo, «perché la certificazione che attestava la “grave patologia” di cui soffriva era ideologicamente falsa»; e, in secondo luogo, «perché la convenuta, durante l’assenza dal posto di lavoro alle dipendenze pubbliche, ha continuato a svolgere attività lavorativa nella scuola dell’infanzia in Calabria». Secondo la Procura, la donna «non soffriva di una patologia invalidante idonea a giustificare l’assenza dal lavoro alle dipendenze dell’amministrazione statale».

Il certificato medico legale, in cui si riporta che era affetta da una grave patologia che necessitava l’assunzione di farmaco salvavita, «non prevedeva l’obbligo di permanenza nell’abitazione di residenza e nemmeno il ricorso a cure in strutture sanitarie». Ad avvalorare ulteriormente l’illiceità dell’assenza dal lavoro per malattia il fatto che, mentre brillava per assenteismo a Bergamo, la stessa svolgeva le mansioni di direttrice in una scuola in Calabria. Come certificato dalle indagini e dagli appostamenti della Guardia di Finanza.

«Nonostante l’attestazione della “grave malattia invalidante” che apparentemente giustificava l’assenza dalla scuola di Bergamo, la donna fraudolentemente svolgeva costantemente attività lavorativa nella struttura privata – si legge in un passaggio della sentenza che l’ha condannata al risarcimento del danno erariale –, espletando mansioni di particolare responsabilità e impegno personale tali da indurre le dipendenti a identificarla nella figura di “titolare” dell’attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Scuola
Lavoro
Rapporto Lavoro
Giustizia, Criminalità
giustizia
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Istruzione
Luca Testoni
Corte dei Conti
Ufficio scolastico regionale
Guardia di Finanza