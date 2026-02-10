In malattia, ma dirigeva una scuola. Dovrà ridare 56mila euro allo Stato

Era stata assunta a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con le mansioni di assistente amministrativa in una scuola pubblica della città. Ma per tutta la durata del contratto - tra il primo settembre 2021 e il 12 giugno dell’anno successivo - si è presentata al lavoro solo sei giorni. In altre parole, era praticamente sempre in malattia. Peccato che durante l’assenza dal servizio facesse la direttrice di una scuola primaria privata in un centro in provincia di Reggio Calabria di cui è originaria. Per questo motivo, la sezione lombarda della Corte dei conti ha quantificato in 56mila euro il danno erariale che una cinquantunenne calabrese dovrà risarcire in favore dell’Ufficio scolastico regionale.