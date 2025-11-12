In Piazzale degli Alpini a Bergamo torna il Villaggio di Natale - Foto e video

Dal 15 novembre al 28 dicembre, da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 19.30, il venerdì e domenica dalle 9.30 alle 20.00 e il sabato dalle 9.30 alle 22.00, torna in Piazzale degli Alpini il tradizionale Villaggio di Natale organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem, in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo.

Il mercatino natalizio che da anni colora e profuma il centro di Bergamo torna in Piazzale Alpini con ventisei caratteristiche casette in legno ad abbracciare la tradizionale pista di pattinaggio ospitata da NXT Station. Tanti i prodotti artigianali, perfetti regali di Natale, e prodotti gastronomici, dolci tradizioni e prodotti del territorio accoglieranno i tanti visitatori e curiosi che non mancheranno all’appuntamento natalizio della città.

Dal 15 novembre al 28 dicembre le tradizionali casette in legno porteranno in città l’atmosfera natalizia fra tradizione, novità e magici appuntamenti per i bambini. L’offerta gastronomica del villaggio vedrà tante riconferme: dai bretzel dolci e salati, ai pizzoccheri valtellinesi, passando per i dolci ungheresi. Non mancheranno poi i churros, le tipiche frittelle dolci spagnole da intingere in una densa cioccolata calda ed i cannoli siciliani che avranno a disposizione uno stand tutto loro. Tra le novità la frutta disidratata dal Brasile e prodotti tipici bergamaschi. Tra le idee regalo ci saranno numerosi banchi con sciarpe, guanti, berretti, borse di cuoio calzette di lana di alpaca, bigiotteria di qualità e, per la prima volta al Villaggio, l’artigianato in pelle dalla Toscana. Immancabili anche le decorazioni e i prodotti artigianali in legno, perfetti per decorare la casa con la tipica atmosfera natalizia.

Spettacoli per bambini, Santa Lucia, Babbo Natale e il coro Gospel

Al Villaggio di Natale anche tanti eventi per condividere momenti di magia e stupore per vivere la magia del Natale. Il 6 dicembre alle 15 ci sarà lo spettacolo per bambini «Che pasticcio babbo Natale». Sabato 13 dicembre alle 15 bambini e bambine potranno salutare Santa Lucia. La Santa più amata dai bergamaschi sarà accompagnata da alcuni aiutanti folletti e farà il giro del Piazzale degli Alpini, iniziando a raccogliere le prime letterine dei più piccoli e regalando caramelle. In sottofondo le cornamuse suoneranno canzoni e brani tipici del Natale. Immancabile la giostra natalizia dedicata ai bambini, mentre il fine settimana tornano gli artisti di strada e le esibizioni musicali con zampognari e cornamuse. Il 14 e 21 dicembre l’ospite d’onore sarà Babbo Natale, con una casa costruita appositamente per lui e per un gruppo di folletti, con una grande seduta che permetterà di fare una foto ricordo. Immancabile, soprattutto per i più piccoli, sarà infatti uno scatto per immortalare il momento della consegna della letterina a Babbo Natale. Il 21 dicembre ci sarà anche il coro gospel Take it Voices che con la sua energia saprà coinvolgere il pubblico di tutte le età. Infine, il 24 dicembre, la tradizionale Santa Messa di Natale, celebrata dalla Caritas nel piazzale autolinee alle 21 e, a seguire, panettone e spumante per tutti.

«Confesercenti è da sempre legata, con viva convinzione, allo storico Villaggio di Natale di Piazzale degli Alpini, iniziativa che dà il via al ricco calendario delle celebrazioni natalizie della città. Nel corso degli anni abbiamo visto quest’area trasformarsi in uno spazio capace di accogliere iniziative diverse, dando forma a una visione che la nostra Associazione coltivava da tempo insieme agli amici dell’associazione “Notèr de Bèrghem” e, da qualche anno, anche con quelli di NXT Station - ha detto Cesare Rossi direttore di Promozioni Confesercenti -. Quest’anno ci saranno 26 casette, 26 micro imprese che portano la magia del Natale a Bergamo, con tante iniziative collaterali molto seguite da cittadini e turisti».

Soddisfatto Fabrizio Archetti, presidente dall’associazione Notèr de Bèrghem: «Siamo entusiasti e pieni di orgoglio nel tornare anche quest’anno in Piazzale degli Alpini con la diciassettesima edizione del nostro amato Villaggio di Natale. Un appuntamento che, nel tempo, è diventato una delle tradizioni natalizie più radicate della città, nonché una tappa imperdibile per cittadini e visitatori che scelgono di vivere con noi la magia delle feste e trovare il regalo perfetto».

Orari e info