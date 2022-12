In regalo con L’Eco il presepio d’autore di Cesare Rota Nodari

Arte, ingegno, sostenibilità e, perché no, anche un’occasione di divertimento. Senz’altro un modo diverso per augurare un Buon Natale ai nostri lettori. Quest’anno L’Eco di Bergamo ha scelto di fare un regalo in occasione delle festività natalizie a chi acquisterà il giornale mercoledì prossimo, 21 dicembre (entro quella data lo riceveranno a casa anche tutti gli abbonati, insieme al quotidiano). A prima vista può sembrare un indecifrabile enigma, un gioco per bambini o un passatempo per adulti. In realtà è un presepio, o meglio una fedele riproduzione del presepio originale disegnato quasi mezzo secolo fa dall’architetto bergamasco Cesare Rota Nodari. L’opera è stata riprodotta su cartoncino in modo da poter essere ritagliata e sistemata nelle case a pochi giorni dal Natale.