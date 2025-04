In Sant’Alessandro in Colonna una Messa in suffragio di Papa Francesco

Nella «home page» del sito della Diocesi di Bergamo sono state pubblicate le indicazioni e le disposizioni liturgiche per il suffragio di Papa Francesco (i cui funerali saranno celebrati sabato mattina, 26 aprile, alle 10 in San Pietro e trasmesso in diretta anche su Bergamo Tv).

Oggi, mercoledì 23 aprile, alle ore 20.30, nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna in Bergamo, il Vescovo Francesco Beschi celebrerà una Santa Messa in suffragio di Papa Francesco e di ringraziamento per il suo servizio al Vangelo, alla Chiesa, al mondo.

Le disposizioni liturgiche per il suffragio di Papa Francesco

Celebrazione eucaristica



Durante la Sede vacante e fino all’elezione del nuovo Sommo Pontefice, nella Preghiera Eucaristica si dovrà omettere il nome del Papa al memento dei vivi. Lo si ricordi al memento dei defunti.

In tutte le chiese parrocchiali e possibilmente nei santuari si celebri una Santa Messa di suffragio per il Pontefice defunto, tenendo conto delle indicazioni riportate in seguito. Nelle altre celebrazioni eucaristiche, sino al giorno dei funerali, alla preghiera dei fedeli si aggiunga un’intenzione per il Papa defunto. Oltre alla Messa di suffragio, tutti i sacerdoti sono esortati a offrire una Santa Messa per il Santo Padre Francesco.

Formulario e letture



Durante l’Ottava di Pasqua, utilizzare il formulario e le letture previste per i giorni dell’Ottava di Pasqua. Dopo l’Ottava di Pasqua, utilizzare il formulario per la Messa dei defunti «per il Papa» (Messale Romano, pagg. 976-977) e scegliere le letture dal Lezionario delle Messe rituali, «Nelle Messe dei defunti. Per il tempo di Pasqua» (Lezionario, da pag. 820).

Preghiere dei fedeli

Si propongono le seguenti intenzioni: Signore, tu hai chiamato il nostro fratello Jorge Mario Bergoglio al servizio del Sommo Pontificato: concedigli il riposo eterno e accoglilo nella gioia promessa ai tuoi servi fedeli, nella liturgia del cielo. Preghiamo. Signore, in Papa Francesco ci hai donato un pastore dedito all’annuncio del Vangelo fino alle periferie dell’umanità: fa’ che la tua Chiesa sia attenta ai segni dei tempi e si prenda cura di ogni fratello che soffre. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la ricerca continua della pace e del dialogo che ha caratterizzato la missione di Papa Francesco: dona ai potenti della terra la saggezza e l’umiltà necessarie affinché si edifichi una società più fraterna e solidale. Preghiamo. Signore, tu sei il vivente e la nostra speranza. Custodisci ogni battezzato in questo anno giubilare affinché riscopra la bellezza della fede e, sull’esempio di Papa Francesco, sappia proporla a coloro che ancora non la conoscono. Preghiamo. Signore, Papa Francesco ci ha fortemente testimoniato una speciale attenzione verso i poveri, gli emarginati, i migranti, i carcerati: aiutaci a comprendere che solo nell’amore si manifesta pienamente la credibilità della nostra fede. Preghiamo.

Benedizione solenne facoltativa

Si suggerisce di utilizzare la benedizione solenne «Nelle celebrazioni dei defunti» (Messale Romano, pag. 471).

La liturgia delle Ore

Nelle preci previste nella Liturgia delle Ore si aggiungano le seguenti intenzioni di preghiera:

Alle Lodi mattutine: Ti ringraziamo, o Signore, per il ministero di papa Francesco e per il dono che egli è stato per la Chiesa e per l’umanità: fa’ che sul suo esempio ogni battezzato sia testimone nelle parole e nelle opere della risurrezione di Cristo.

Ai Vespri: Pastore eterno, concedi a Papa Francesco la gioia di contemplare in eterno il tuo volto e donagli il premio promesso ai tuoi servi fedeli.

Nota aggiuntiva