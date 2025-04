In stand-by l’intitolazione alla Dea: ora si pensa al piazzale della Nord

Si è aperta una «pausa di riflessione» (soprattutto dalle parti del centrodestra) sull’intitolazione di una parte di piazzale Goisis alla vittoria del 22 maggio 2024 dell’Atalanta in Europa League. La proposta (su spinta della tifoseria neroazzurra) sarebbe dovuta approdare in Giunta già oggi, 16 aprile, con l’esecutivo Carnevali che aveva tutta l’intenzione di licenziare il documento che avrebbe poi dato il via all’iter burocratico per l’intitolazione dello spazio pubblico antistante lo stadio (in primis per ottenere il placet della Prefettura, e i tempi sono molto stretti).

Lo stop del centrodestra

Lo stop è arrivato, a sorpresa, in Consiglio comunale lunedì sera, quando il già candidato sindaco Andrea Pezzotta, capogruppo dell’omonima lista, ha presentato un ordine del giorno urgente per fermare il processo di intitolazione che andrebbe a ledere, secondo le minoranze in Consiglio, la memoria di Lodovico Goisis, «grande imprenditore impegnato negli ambiti della cultura, istruzione e sociale che ha donato il complesso dei Celestini alle Suore Sacramentine, a brevissima distanza del piazzale e forse futura sede del Politecnico delle Arti».

«Per carità – si legge nel documento -, nessuno vuole sminuire la storica vittoria dell’Atalanta, che merita di essere adeguatamente celebrata. Ma sorge spontanea la domanda: è proprio necessario sacrificare la maggior parte del piazzale Goisis per tale nuova celebrazione, quando sarebbe possibile intitolare un luogo forse meno sensibile, quale, ad esempio il piazzale prospicente alla Curva Nord?».

Piazzale delle Olimpiadi